В ряде регионов Казахстана прогнозируют сильную жару 18 июня

Синоптики "Казгидромета" выпустили общий прогноз погоды по Казахстану на 18 июня, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в центре сохранится погода без осадков, в западных, северных и южных регионах возможны кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, на юге – шквал.

"Поле повышенного давления сохранит свое влияние на востоке, в центре РК, где сохраняется погода без осадков. Западные, северные и южные регионы Казахстана окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, на юге – шквал. На большей части республики сохраняется усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Сильную жару прогнозируют в десяти регионах:

на большей части Улытауской

Кызылординской;

Жамбылской;

Алматинской;

Туркестанской;

Жетысуской;

на юге Абайской и Восточно-Казахстанской;

Карагандинской;

на юге, юго-востоке Актюбинской области.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетысуской, на юге Алматинской, на востоке Северо-Казахстаской, на севере, западе Павлодарской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре Улытауской, Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также на юге, востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.