В ряде регионов Казахстана прогнозируют сильную жару 18 июня
По прогнозам синоптиков, в центре сохранится погода без осадков, в западных, северных и южных регионах возможны кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, на юге – шквал.
"Поле повышенного давления сохранит свое влияние на востоке, в центре РК, где сохраняется погода без осадков. Западные, северные и южные регионы Казахстана окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, на юге – шквал. На большей части республики сохраняется усиление ветра".РГП "Казгидромет"
Сильную жару прогнозируют в десяти регионах:
- на большей части Улытауской
- Кызылординской;
- Жамбылской;
- Алматинской;
- Туркестанской;
- Жетысуской;
- на юге Абайской и Восточно-Казахстанской;
- Карагандинской;
- на юге, юго-востоке Актюбинской области.
В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетысуской, на юге Алматинской, на востоке Северо-Казахстаской, на севере, западе Павлодарской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре Улытауской, Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Также на юге, востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.