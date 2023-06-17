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В ряде регионов Казахстана прогнозируют сильную жару 18 июня

жара Фото: pexels
Синоптики "Казгидромета" выпустили общий прогноз погоды по Казахстану на 18 июня, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в центре сохранится погода без осадков, в западных, северных и южных регионах возможны кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, на юге – шквал.

"Поле повышенного давления сохранит свое влияние на востоке, в центре РК, где сохраняется погода без осадков. Западные, северные и южные регионы Казахстана окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, на юге – шквал. На большей части республики сохраняется усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Сильную жару прогнозируют в десяти регионах:

  • на большей части Улытауской
  • Кызылординской;
  • Жамбылской;
  • Алматинской;
  • Туркестанской;
  • Жетысуской;
  • на юге Абайской и Восточно-Казахстанской;
  • Карагандинской;
  • на юге, юго-востоке Актюбинской области. 

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетысуской, на юге Алматинской, на востоке Северо-Казахстаской, на севере, западе Павлодарской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре Улытауской, Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также на юге, востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.

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