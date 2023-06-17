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Пожар в Коргалжынским заповеднике локализовали

пожар Фото: Instagram/aqmola_tjd/
Крупное возгорание камыша на озере Сарыколь Коргалжынского района локализовали, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 17 июня 15:00 удалось ликвидировать 7 из 8 очагов возгорания, угрозы населенным пунктам нет.

"К тушению возгорания были привлечены 23 единицы техники, 78 человек, 2 плавсредства и 2 вертолета АО "Казавиаспас" с водосливными устройствами (привлечение вертолетов связано с отсутствием подъездных путей из-за болотистой местности, площадь которого составляет 3 тыс. га). Всего осуществлено 96 сбросов воды в объеме 288 тонн".ДЧС Акмолинской области

15 июня в 25 км от села Шалкар Коргалжынского района на территории заповедника на островке в районе озера Сарыкол произошло загорание камыша.

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