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Табачные стики на 6 млн тенге хотели незаконно пронести на казахстанско-кыргызской границе

стоп курение! Фото: freepik
10 июня партию табачных стиков стоимостью более 6 млн тенге пытались пронести на границе с Кыргызстаном, сообщает Zakon.kz.

Пресекли факт незаконного проноса пограничники Жамбылской области. 

"10 июня 2023 года военнослужащими пограничного отделения "Қарасай батыр" пограничного управления по Кордайскому району департамента пограничной службы по Жамбылской области на казахстанско-кыргызском участке государственной границы был пресечен факт незаконного перемещения товаров на общую сумму превышающую 6 млн тенге (табачные стики в количестве 19 коробок)".КНБ РК

Уполномоченные органы устанавливают причастных лиц.

10-12 июня 2023 года оперативники Комитета национальной безопасности при силовой поддержке Службы специального назначения "А" в Актау и Таразе провели спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия.

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