Летний отдых в "Бериккаре"

Для детворы наступило долгожданное лето – пора активного отдыха. С первых дней июня принимают ребят оздоровительные лагеря. Один из них расположен в живописном ущелье "Бериккара".

Как организован отдых детей, все ли предусмотрено для того, чтобы они радостно и с пользой провели здесь каникулы? С этой целью в одноименном лагере сегодня побывал аким города Тараза Бакытжан Орынбеков. Градоначальник принял участие в одном из плановых мероприятий, организованных вожатыми.

Фото: акимат Жамбылской области

"Дети всегда с нетерпением ждут окончания учебного года и наступления летних каникул. И вот эта пора пришла. Я желаю, чтобы это лето запомнилось нашим детям радостными событиями и открытиями. Чтобы они обрели новых друзей и физически окрепли", – сказал аким.

Фото: акимат Жамбылской области

Следует отметить, что отдых детей в лагере организован должным образом. Ежедневно здесь проводятся различные увлекательные мероприятия. Это и спортивные игры, и различные конкурсы, и выставки картин, и концертная программа. Что касается спортивных игр, то они самые разнообразные. Дети играют в тогызкумалак и асыки, в шахматы и шашки, в настольный теннис, перетягивают канат, бегают, прыгают. Словом, никто не скучает. Здесь каждый нашел дело по душе и по интересам.

Фото: акимат Жамбылской области

В нынешнем году в загородных лагерях отдохнут 3600 юных таразцев, а в пришкольных лагерях – 13 410 ребят. Отдых для детей в "Бериккаре" разделен на пять сезонов. В первом сезоне на отдых отправлен 451 ребенок. Наряду с этим 313 детей отдыхают в оздоровительном лагере "Рауан" Жамбылского района.