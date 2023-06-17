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В Германии крупный пожар разгорелся на бывших военных полигонах

пожар Фото: пресс-служба МЧС РК
В Германии на бывших военных полигонах на фоне засухи загорелись леса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DW, в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания сгорело почти на 145 га леса. Жителей одной из деревень на время эвакуировали.

Ситуация осложнялась тем, что на заброшенных военных полигонах остались боеприпасы времен Второй мировой войны. Для локализации одного из очагов возгорания пришлось задействовать танк бундесвера.

Отмечается, что ситуация в данный момент улучшилась.

Ранее, 8 июня, в Абайской области на территории государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами.

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Елена Беляева
Германия
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