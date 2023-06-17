В Шымкенте восьмерых человек покусали пауки

Восемь жителей Шымкента обратились в больницу после укусов пауков, пять из них оказались укусами каракуртов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, один из пострадавших, спасаясь от жары, лег спать на улице и получил болезненный укус в руку. Сейчас Мирас под сильным обезболивающим.



"У меня начала сильно болеть рука, и я увидел, что по мне ползет паук. Боль быстро распространилась выше, потом начала болеть поясница, ноги. Была страшная боль. Меня отвезли в больницу, сейчас мне получше", – говорит Мирас.

Уточняется, что в 2022 году с мая по сентябрь каракурты покусали 11 человек. Если боль не сильно выраженная, пациента, после приема обезболивающих, могут отправить домой. Но чаще всего покусанных госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями.

"Есть люди, страдающие хроническими заболеваниями, им нужно немедленно обратиться, потому что бывают тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что бывает развивается парез кишечника. Если тяжелая форма, мы таких больных даже кладем в реанимационное отделение". Главный врач центра гиперборической оксигенации г. Шымкента Мадина Ермаханбетова

Если вас укусил каракурт, специалисты советуют сразу же обратиться к врачам. Ну а если это произошло на природе за городом и долго ехать до больницы, по пути можно облегчить состояние пострадавшего. Если паук ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. Укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай. Сильную боль рекомендуют притупить любым болеутоляющим препаратом. Кроме того, советуют не надрезать и не прижигать место укуса, тем более накладывать жгут на конечность.

При этом специалисты говорят, что пауки сами на людей не нападают, чаще всего они кусают, если человек вторгается в их пространство.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте активизировались скорпионы и змеи.