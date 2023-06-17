Ситуация в Украине: в Кременчуге произошла утечка газа, одесситам запретили купаться и ловить рыбу

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Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуг в Полтавской области, сообщает Zakon.kz.

Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в Одесском городском совете.



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