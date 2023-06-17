Ситуация в Украине: в Кременчуге произошла утечка газа, одесситам запретили купаться и ловить рыбу
Фото: pixabay
Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуг в Полтавской области, сообщает Zakon.kz.
- Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в Одесском городском совете.
- Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года, для реализации программы восстановления киевские власти запросят 400 миллиардов долларов, пишет Forbes.ua.
- Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском регионах остаются без света, заявило украинское министерство энергетики Telegram-канале.
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- США не станут облегчать Украине путь в НАТО, Киев должен соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса – Джо Байден.
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