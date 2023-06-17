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Ситуация в Украине: в Кременчуге произошла утечка газа, одесситам запретили купаться и ловить рыбу

порт Фото: pixabay
Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуг в Полтавской области, сообщает Zakon.kz.
  • Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в Одесском городском совете.
  • Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года, для реализации программы восстановления киевские власти запросят 400 миллиардов долларов, пишет Forbes.ua.
  • Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском регионах остаются без света, заявило украинское министерство энергетики Telegram-канале.
  • Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что на северных окраинах столицы Украины зафиксировано движение беспилотника неустановленного типа. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
  • США не станут облегчать Украине путь в НАТО, Киев должен соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса – Джо Байден.

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