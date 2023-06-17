В Коргалжынском заповеднике локализовали пожар

17 июня в 15:00 локализовано возгорание камыша на озере Сарыколь, расположенном на территории Государственного природного заповедника "Коргалжынский заповедник", сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС Акмолинской области, из всех 8 очагов пожара ликвидировано 7. В настоящее время ведутся караульные работы, угрозы населенным пунктам нет.

"К тушению пожара привлечено 23 единицы техники, 84 человека, 2 плавсредства и 2 вертолета АО "Казавиаспас" со сливными устройствами. Обеспечены питанием и горюче-смазочными материалами", – рассказали в департаменте.

Отмечается, что на месте создан районный оперативный штаб под руководством акима Коргалжынского района Берика Жанбаева и начальника Департамента по ЧС Акмолинской области полковника Нурлана Атыгаева.

Два дня назад сообщалось о том, что в заповеднике Акмолинской области разгорелся крупный пожар.