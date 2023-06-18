Самые опасные продукты для домашних животных

Ветеринарный врач Елена Кауркина назвала опасные продукты для домашних животных, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, в винограде содержится вещество, из-за которого у животных снижается кровоток в почках и развивается острая почечная недостаточность. При этом до сих пор неизвестно, что это за токсин и в какой части ягоды он содержится.



"Опасен виноград с косточками и без, а также изюм. Из-за отравления у животных может снизиться объем мочеиспускания вплоть до полного отсутствия или появляются такие неспецифичные симптомы, например, рвота, вялость, отсутствие аппетита", – рассказала "Газете.Ru" врач.

Кроме того, отравиться животные могут и авокадо. В его мякоти, косточке и кожуре содержится вещество персин, который вызывает у питомцев тяжелое отравление с рвотой и диареей.

"Опасны для животных и другие плоды – вишня, абрикосы, персики и сливы, так как при разгрызании косточки в организм попадает яд цианид. Также встречается ситуация, когда косточки вызывают непроходимость в кишечнике и требуется операция по извлечению инородного тела", – рассказала Кауркина.

Также ветврач напомнила, что в шоколаде содержится алкалоид теобромин, который у животных вызывает острое отравление.

"Отравление проявляется нервным возбуждением и судорогами. Кроме того, теобромин вызывает у животных аритмию, нарушая работу сердца. Особенно опасны какао и горький шоколад, где токсина содержится больше всего", – предостерегла ветеринар.

Не советует эксперт давать питомцам лук и чеснок, в которых есть вещества-окислители, которые в организме животных приводят к разрушению красных кровяных телец – эритроцитов. Результат – развивается гемолитическая анемия. Отравление может быть острым или протекать менее выражено, если животные съели лук или чеснок в небольших количествах. Поэтому для питомцев будут вредны даже котлеты, шашлыки, супы и другие приготовленные для человеческого стола блюда, предупреждает врач.

Орех макадамия, уверяет ветврач, может вызвать отравление, симптомами которого будут вялость, рвота, слабость тазовых конечностей, тремор и болезненность брюшной стенки.

"Настоящую смертельную опасность для питомцев представляет термически необработанное мясо свинины: оно может быть заражено вирусом болезни Ауески. Это заболевание также называют "псевдобешенство" из-за схожести симптомов. Начало обычно резкое: животное становится пугливым и нервным, у него появляется навязчивый неконтролируемый зуд, может подниматься температура. К сожалению, на данный момент эффективного лечения не существует, и зараженные животные быстро погибают", – объяснила ветеринарный врач.

Она рекомендовала, если хозяин заметил, что питомец съел опасный продукт, сразу же промыть животному желудок: в первые часы дать энтеросорбент из расчета 1 мл на килограмм веса животного.

"При тревожных симптомах и тем более при резком ухудшении самочувствия питомца важно оперативно обратиться к ветеринару: только врач сможет определить причину проблем со здоровьем, оценить критичность состояния и назначить эффективное лечение", – заключила эксперт Кауркина.

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