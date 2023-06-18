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Байден выступил против упрощенного пути в НАТО для Украины

Выступил против упрощенного пути в НАТО для Украины Фото: Instagram/joebiden
США не будут упрощать процесс вступления Украины в НАТО, поскольку Киев должен работать над соответствием стандартам альянса, заявил американский президент Джо Байден, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, Киев должен соответствовать всем обязательным стандартам, передает CNN.


"Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены", - сказал глава США.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина надеется получить четкое приглашение в альянс на июльском саммите организации в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля. Как утверждает глава Украины, бойцы ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила положительного ответа по этому вопросу.


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