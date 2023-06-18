Привычку выпивать каждые выходные нарколог назвал алкоголизмом

Согласно мнению врача-нарколога, привычка выпивать каждые выходные – не более чем один из признаков алкоголизма, сообщает Zakon.kz.

Антон Масякин в разговоре с Lenta.Ru назвал мифом представление о том, что привычка выпивать каждые выходные безвредна.

Обычно потребление алкоголя люди оправдывают как способ снятия напряжения и усталости. Но, по словам специалиста, когда человек выпивает каждые выходные, даже если не притрагивается к спиртному в будни, это алкоголизм.

"Постепенно употребление алкоголя начинает носить систематический характер, увеличивается крепость и доза потребляемых алкогольных напитков, а выходные не проходят без алкоголя", – сказал Масякин.

Он предупредил, что мысли, разговоры и поведение алкоголика все чаще занимает тематика выпивки. Со временем появляется страстное желание употребить алкоголь, и не только в выходные. Таким образом развивается алкогольная зависимость.

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