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53 процента американцев выступили за помилование, если Трампа посадят в тюрьму

53 процента американцев выступили за помилование, если посадят в тюрьму Фото: cdn.donaldjtrump.com
Большинство граждан США – 53 процента – готовы помиловать экс-президента Дональда Трампа, если ему будет вынесен обвинительный приговор и назначено тюремное заключение, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Hill, ссылаясь на исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris.

По данным результата опроса, за помилование Трампа выступают 80 процентов сторонников Республиканской партии и 30 процентов от отпрошенных сторонников демократов. При этом 57 жителей страны считают осуждение политика маловероятным.

В обратном исходе уверены 67 процентов сторонников демократов. Среди американцев с республиканскими взглядами только 18 процентов опрошенных допускают, что суд признает Трампа виновным.

В опросе принимали участие 2090 зарегистрированных избирателей. Данные о статистической погрешности не приводятся. Опрос проводился с 14 по 15 июня.

Ранее Трампу предъявили обвине-ние по 37 пунктам, связанным с умышленным хранением более чем 100 секретных документов, которые обнаружили в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в августе прошлого года. Науте также предъявили шесть обвинений, включая сговор с целью воспрепятствования и утаивания документов или записей.

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