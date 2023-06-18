Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Шымкент Фото: акимат Шымкента
Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 18 по 20 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

18 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32 °C, ночью +14+16 °C.

19 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +28+30 °C, ночью +21+23 °C.

20 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +16+18 °C, ночью +10+12 °C.

Алматы

18 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +19 °C, ночью +18+20 °C.

19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +33+35 °C, ночью +21+23 °C.

20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +26+28 °C, ночью +21+23 °C.

Шымкент

18 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха днем +26 °C, ночью +21+23 °C.

19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +37+39 °C, ночью +23+25 °C.

20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +31+33 °C, ночью +21+23 °C.

Читайте также

Президент поздравил медицинских работников

Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае

В Павлодарской области проверили ход ремонтных работ на ТЭЦ

Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
кошелек
Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где покупательная способность зарплат снизилась
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления