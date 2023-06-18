Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Астана
18 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32 °C, ночью +14+16 °C.
19 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +28+30 °C, ночью +21+23 °C.
20 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +16+18 °C, ночью +10+12 °C.
Алматы
18 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +19 °C, ночью +18+20 °C.
19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +33+35 °C, ночью +21+23 °C.
20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +26+28 °C, ночью +21+23 °C.
Шымкент
18 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха днем +26 °C, ночью +21+23 °C.
19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +37+39 °C, ночью +23+25 °C.
20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +31+33 °C, ночью +21+23 °C.