Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Фото: акимат Шымкента

Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 18 по 20 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 18 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32 °C, ночью +14+16 °C. 19 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +28+30 °C, ночью +21+23 °C. 20 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +16+18 °C, ночью +10+12 °C. Алматы 18 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +19 °C, ночью +18+20 °C. 19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +33+35 °C, ночью +21+23 °C. 20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +26+28 °C, ночью +21+23 °C. Шымкент 18 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха днем +26 °C, ночью +21+23 °C. 19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +37+39 °C, ночью +23+25 °C. 20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +31+33 °C, ночью +21+23 °C. Читайте также Президент поздравил медицинских работников Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае В Павлодарской области проверили ход ремонтных работ на ТЭЦ

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