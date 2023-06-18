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Дети полицейских состязались в шахматах в Алматы

шахматы Фото: Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова
Широкомасштабный республиканский турнир по шахматам среди сотрудников правоохранительных, специальных и государственных органов продолжили их дети.

Примечательно, что детский турнир по шахматам для детей сотрудников полиции проводился в Алматы впервые.

шахматы

Фото: Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова

В нем приняли участие около 20 детей сотрудников органов внутренних дел разного возраста. Организатором мероприятия выступила Алматинская академия МВД, которая, к слову, проявила инициативу при активной поддержке Министерства внутренних дел РК, Казахстанской Федерации шахмат и других заинтересованных организаций.

шахматы

Фото: Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова

"Проводя это мероприятие, мы хотим показать, насколько важно игра в шахматы для человека в любом возрасте, особенно важно прививать правильные качества, высокий интеллект и логическое мышление нашим детям уже с малых лет. Самое главное – дети с помощью таких конкурсов и соревнований вовлечены в активную общественную жизнь и стимулированы к дальнейшим своим победам в жизни. В основном среди участников дети и подростки разного возраста и разного уровня интеллекта. Были подростки, профессионально играющие в шахматы, а также были детки, которые не умеют играть в шахматы, но с помощью наших разъяснений правил они тут же подключились к игре. В итоге все детишки были поощрены достойными подарками", – отметила заместитель начальника Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова полковник полиции Жаннат Дильбарханова.
шахматы

Фото: Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова

Отметим, что данный детский турнир по шахматам проведен в честь завершения 1-го республиканского турнира среди сотрудников правоохранительных, специальных и государственных органов на Кубок министра внутренних дел, который прошел в период с 12 по 15 июня текущего года.

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