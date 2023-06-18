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Ремонт мостов, автобусов, улиц: как развивается дорожно-транспортная инфраструктура в Астане

люди Фото: акимат Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о новом мосте и отремонтированных улицах в столице в этом году, сообщает Zakon.kz.

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о новом мосте и отремонтированных улицах в этом году, сообщает официальный сайт столичного акимата.

"С учетом роста города и населения наравне со строительством объектов систем жизнеобеспечения также занимаемся развитием дорожной инфраструктуры. В этом году в город поставим до 400 автобусов. Существенная часть начнет поступать уже с июля".Женис Касымбек
строительство

Фото: акимат Астаны

"Также для разгрузки движения на дорогах в текущем году завершим строительство моста по проспекту Тауелсиздик через р. Есиль. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр.Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.".Женис Касымбек
люди

Фото: акимат Астаны

"Кроме того, во всех районах ведутся дорожные работы. В текущем году планируем отремонтировать более 70 улиц протяженностью более 54 км".Женис Касымбек
дорожные работы

Фото: акимат Астаны

дорожные работы

Фото: акимат Астаны

"К примеру, это улицы Гумар Караш, Кордай, Бурабай, Белжайлау, Кенесары от ул. Габдуллина до пр. Республики, Валиханова от ул. Кравцова до пр. Богенбай батыра, Ташенова от пр. Республики до ул. Амман, ул. Иманбаева от ул. Иманова до ул. Кенесары, пр. Аль-Фараби от ш. Алаш до ул. Пушкина, пр. Женис от пр. Богенбай батыра до ул. Кенесары, строительство ул. Енбекшилер от пр. Улы дала до ул. Бухар Жырау; ул. Рыскулова от пр. Мангилик Ел до ул. Кайсенова, проспекты Сарыарка, Р. Кошкарбаева и др. Текущим ремонтом охватим порядка 300 улиц", – написал аким столицы.
мост

Фото: акимат Астаны

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