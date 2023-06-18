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Нетрезвый мужчина спрыгнул в реку Есиль

спасание Фото: скриншот видео
Мужчина в нетрезвом состоянии спрыгнул в реку Есиль с пешеходного моста, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала МЧС РК, инцидент случился примерно в 11:25.

"В 11:25 в столице при патрулировании на катере подразделением Оперативно-спасательного отряда ДЧС на реке Есиль, столичные спасатели спасли мужчину, спрыгнувшего в реку с пешеходного моста "Серуен".

Возраст мужчины 35-40 лет. По словам спасателей он мог утонуть, купаясь в нетрезвом состоянии.


В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области двухлетний малыш утонул в колодце.

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