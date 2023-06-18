Нетрезвый мужчина спрыгнул в реку Есиль

Фото: скриншот видео

Мужчина в нетрезвом состоянии спрыгнул в реку Есиль с пешеходного моста, сообщает Zakon.kz.

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