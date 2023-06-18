ИГИЛ напали на школу в Уганде: погибли 41 человек

Вооруженные повстанцы напали на школу на западе Уганды, убив по меньшей мере 41 человека, в основном учащихся, и похитив еще шестерых, сообщает Zakon.kz.

Некоторые были зарублены мачете, а другие погибли, когда их общежития были подожжены, сообщил CNN военный представитель Феликс Кулайджие.



По данным военных Уганды, около 20 членов повстанческой группировки Альянса демократических сил (АДС), связанной с ИГИЛ, напали поздно вечером в пятницу на среднюю школу Лубирира.

Школа расположена на границе Уганды с Конго в городе Касесе и обучает детей в возрасте от 13 до 18 лет. По словам местных властей, среди погибших 39 учеников и двое из местного населения.

К утру субботы власти все еще пытались потушить пожар. Военные подозревают, что могут быть найдены другие трупы, но говорят, что в школе не осталось ни одного живого человека.

По словам местной администрации, во время нападения в школе находились 62 человека.