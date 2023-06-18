Ерболат Досаев поздравил медицинских работников Алматы с профессиональным праздником

Фото: акимат Алматы

В своем поздравлении Аким Алматы подчеркнул, что третье воскресенье июня является особой датой в календаре. В этот день медицинские работники Казахстана отмечают свой профессиональный праздник.

"Искренне желаю всем тем, кто связал свою жизнь с этой благородной профессией, счастья и благополучия, крепкого здоровья, мира и добра", - отметил глава мегаполиса. Фото: акимат Алматы Алматы по праву считается одним из крупнейших центров отечественной медицины. В городе функционируют 40 государственных и 36 частных поликлиник, 24 государственных и 6 республиканских стационаров. Трудятся более 13 тысяч врачей и 19 тысяч медсестёр. Фото: акимат Алматы Читайте также Ремонт мостов, автобусов, улиц: как развивается дорожно-транспортная инфраструктура в Астане Федеральный президент Германии посетит Казахстан Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

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