Ерболат Досаев поздравил медицинских работников Алматы с профессиональным праздником
Фото: акимат Алматы
В своем поздравлении Аким Алматы подчеркнул, что третье воскресенье июня является особой датой в календаре. В этот день медицинские работники Казахстана отмечают свой профессиональный праздник.
"Искренне желаю всем тем, кто связал свою жизнь с этой благородной профессией, счастья и благополучия, крепкого здоровья, мира и добра", - отметил глава мегаполиса.
Фото: акимат Алматы
Алматы по праву считается одним из крупнейших центров отечественной медицины. В городе функционируют 40 государственных и 36 частных поликлиник, 24 государственных и 6 республиканских стационаров. Трудятся более 13 тысяч врачей и 19 тысяч медсестёр.
Фото: акимат Алматы
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