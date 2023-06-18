Марат Ахметжанов озвучил детали штурма отделения банка в Астане

Министр МВД Марат Ахметжанов поделился подробностями штурма отделения банка в Астане, сообщает Zakon.kz.

Министр сказал, что лично разговаривал с захватчиком.

"Я с ним разговаривал. Он проверил мои данные. Он держал девушку, которой угрожал. Сейчас идет следствие. Я еще раз говорю – нет пострадавших". Марат Ахметжанов

По словам министра, заложников осматривают, потому, что при штурме применяли слезоточивый газ.

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Ахметжанов заявил, что никто не ранен.

"Я вам ответственно заявляю, что никто не ранен, потому что мы применяли штурмовые спецсредства", – сказал министр.

Звук выстрела, который все услышали, – шумовая граната, примененная при штурме.

На вопрос: "было ли сопротивление", министр ответил, что было.

"Был силовой захват, конечно, было сопротивление. Никто не пострадал, все живы и здоровы", – заключил министр МВД.

Касательно требований:

"Требования незаконные. Были разные требования. Он просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным и близким. Мы подключали к переговорам его родственников, чтобы с ним переговорили. Но он не пошел на их требования. Поэтому пришлось провести силовую операцию". Марат Ахметжанов

18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. По данным СМИ, он требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.

По неподтвержденным данным, имя захватившего отделение Kaspi в Астане - Алихан Мурадов, ему 30 лет.