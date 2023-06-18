С Днем медицинского работника

В третье воскресенье июня в Казахстане отмечают день медицинского работника. По данным министерства здравоохранения в стране трудятся порядка 270 тысяч медицинских работников, в их числе около 80 тысяч врачей и 190 тысяч среднего медицинского персонала.

В стране функционирует более 5 тысяч медицинских организаций, в их числе и старейшая Центральная клиническая больница Медицинского Центра Управления делами президента.В этом году Совминке 94 года. Ее построили в 1929 году, когда столицу Казахской ССР перенесли из Кызыл-Орды в Алма-Ату, в центре города, где сейчас находится ЦУМ. Тогда в обычном доме разместили амбулаторию для партийных работников, ученых, заслуженных деятелей искусства, творческой элиты. Врач добирался на вызовы на обычной бричке. Стационарный корпус построили в 1933 году, там уже были поликлиника, аптека, стол справок и 8 отделений. Работали в больнице в основном известные профессора из центра. Интересный факт, поскольку большинство врачей и медсестер были не местными, то для них организовали уроки казахского языка, пропуски и опоздания по не уважительной причине рассматривались как халатное отношение к работе и наказывались, а прилежных учеников поощряли 10% надбавкой.

До обретения независимости больница была закрытого типа, здесь в свое время оказывали медицинские услуги и первым лицам страны - Динмухамеду Конаеву, Нурсултану Назарбаеву и Касым-Жомарту Токаеву. Кстати, личный врач Динмухамеда Конаева Ахат Мулюков до сих пор работает в больнице в отделении гипербарической оксигенации несмотря на свой почтенный возраст, ему 84 года.

"Жизнь дается всем, а старость избранным, чтобы долго жить, надо очень хотеть этого, а о здоровье думать с молодости, потому что больным ты на пенсии не нужен даже себе. Мой рецепт долголетия – поддерживать всегда хорошее настроение, жить сегодня, потому что рай и ад находятся здесь на земле, а потом наступает очищение", - наставил Ахат Аминович.

С обретением независимости больница стала открытой для всех, помимо прикрепленных пациентов, здесь лечатся 250 тысяч населения города в рамках ОСМС. На базе больницы помимо 25 отделений, открыты центры аритмии, геронтологии, Паркинсона и нефрологии, проводятся крупнейшие конференции, семинары и воркшопы. Работает уникальное соматическое отделение по принципу "как дома", в условиях пятизвездочного отеля пациенты могут получать медуслуги.

"Мы стараемся сделать все, чтобы пациенты не чувствовали себя в больнице, ведь дома обычно стены помогают, у них даже питание отдельное домашнее, но с учетом рекомендаций врачей. Такой формат любят бизнесмены, которые приезжают в Алматы по работе и за одно получают нужное им лечение в двухкомнатном номере", - поделилась заведующая отделением Людмила Редько.

Врачей СОВМИНКИ часто приглашают на международные конференции по всему миру, благо они владеют в совершенстве английским. Например, заведующие отделением нейрохирургии Марат Саршаев только в мае побывал в Турции, Бразилии, России и обучил на стажировке в Алматы монгольского доктора. В больницу постоянно приезжают представители ведущих зарубежных медицинских учреждений для совместного обмена опытом. Как результат тенденция последних лет - приток медтуристов, в прошлом году в СОВМИНКЕ пролечились 402 пациента из -за рубежа, в основном из Европы, СНГ и стран Азии и число их растет.

"Мы готовы к предложениям, которые бы помогли развиваться больнице и дальше, делимся и своим накопленным опытом, поскольку являемся флагманом отечественной медицины, многие известные доктора – это выходцы СОВМИНКИ. У нас много планов по развитию современных направлений, центра геронтологии, поскольку в этой области имеем очень хорошие показатели, в больнице лечатся наибольшее количество долгожителей. Конечно, будем продолжать сотрудничать с казахстанскими клиниками, в рамках Дней Медицинского Центра УДП РК мы уже выезжали с консультациями и мастер-классами в разные регионы Казахстана и будем продолжать это делать", -отметил руководитель ЦКБ Асхат Бралов.

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