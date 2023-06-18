Семья погибла в ДТП в Атырауской области

В Атырау в результате ДТП погибли 6 человек, пятеро из них – члены одной семьи, сообщает Zakon.kz.

18 июня около 9:10 на трассе Атырау – Актобе произошло крупное ДТП с участием автомобиля Lada Priora и автобуса Yutong.

"В результате происшествия погибли пассажиры 1985 г.р., 2013 г. р., 2016 г.р., 2019 г.р., 2021 г.р. Водитель автомобиля Lada Priora 1982 г.р. в результате полученных телесных повреждений скончался в Атырауской областной больнице. Погибшие –супружеская пара с четырьмя детьми, то есть одна семья", – написали в полиции.

По данному факту в настоящее время ведется расследование.

17 июня на трассе в Атырауской области столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. В результате ДТП трое погибли на месте, один человек скончался в больнице.

