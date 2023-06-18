Жена Петросяна назвала качества, которые ценит в мужчинах

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала чувство юмора главным качеством настоящего мужчины, сообщает Zakon.kz.

Супруга юмориста написала в Instagram, что искусственно не прививает сыну никаких ценностей. Татьяна Брухунова объяснила, почему это бессмысленный труд, а также назвала качества, которые ее привлекают в мужчинах.

По ее мнению, малыш перенимает манеру поведения и черты характера родителей, поэтому если пара хочет вырастить хорошего человека, то им, в первую очередь, нужно начать с самовоспитания.

"В мужчине мне важно видеть надежное плечо, умение держать слово и, конечно, чувство юмора. Хуже скучного мужчины может быть только жадный", - ответила Брухунова на вопрос подписчика.

Брухунова и Петросян тайно поженились в конце 2019 года. Супруги не стали распространяться о торжестве. О том, что пара узаконила отношения, в личном блоге заявила Татьяна. Она опубликовала фотографию своего свадебного букета из нежных белых пионов.



Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным мальчиком. Его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.