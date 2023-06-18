Эндокринолог рассказала, почему мороженое можно есть только в первой половине дня

Специалист предупредила, что употребление мороженого после 15:00 вызывает серьезный скачок сахара в крови, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем telegram-канале рассказала, что мороженое рекомендуется употреблять в первой половине дня, чтобы вечером не случился слишком серьезный скачок сахара в крови.

Она подчеркнула, что мороженое и другие сладости следует употреблять максимум до 15 часов.

Эксперт отметила, что пользы в пломбире и фруктовом льде почти нет из-за большого содержания сахара и минимума витаминов. Для тех, кто хочет попробовать что-то новое, Павлова рекомендует домашний продукт из замороженного свежевыжатого апельсинового или яблочного соков.

"Относительно небольшое количество белка и кальция, что содержится в молоке, фактически нивелируется большим количеством сахара и жира. Фруктовый лед тоже содержит слишком много сахара и минимум витаминов", – написала она.

Тем не менее, отметила врач, у мороженого есть неоспоримый плюс –. если съесть его в расстроенных чувствах, то оно поднимет настроение.



Но если у человека есть проблемы с лишним весом, ему не следует употреблять мороженое каждый день. Поэтому, чтобы лакомство не сказывалось негативно на фигуре, можно позволить себе одно мороженое в месяц.

Также от этого продукта лучше отказаться людям, страдающим угревой болезнью.

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