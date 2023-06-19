Макрон залпом выпил бутылку пива на публику

Президент Франции Эмманюэль Макрон залпом выпил бутылку пива в раздевалке чемпионов Франции по регби, сообщает Zakon.kz.

В субботу 17 июня состоялся финальный матч национального чемпионата Франции по регби и глава государства не мог пройти мимо этого события. Он присутствовал во время игры на трибунах, а потом лично решил поздравить победителей. В раздевалке он выпил залпом бутылку пива за победу французской команды "Тулуза". На осушение у французского лидера ушло 18 секунд. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте телеканала Canal+.

Однако не все французы оценили президентский "талант" и подчеркнули, что таким образом политик поднял тост "за социальный разрыв с народом".

Стоит отметить, что перед матчем Макрон вышел на поле поприветствовать игроков обеих команд, но его выход не транслировали на большом экране, а на стадионе в это время звучала громкая музыка. При этом, как пишет L'Equipe, французского президента все равно освистали трибуны.

"Тулуза" победила в чемпионате Франции в 22-й раз в истории.

В тот же день, чуть ранее был задержан подозреваемый в попытке покушения на жизнь Макрона.