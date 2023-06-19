Группу казахстанцев подозревают в регистрации машин по поддельным документам

Пресс-служба МВД заявила о том, что задержана группа людей, занимающихся незаконной постановкой на казахстанский регистрационный учет транспортных средств, ввезенных из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, в Акмолинской области полицейские выявили незаконную постановку на учет грузовых автомашин.

"Установлено, что с февраля 2022 года по апрель текущего года преступная группа, использовав поддельные квитанции об оплате за первичную государственную регистрацию, поставила на казахстанский учет 62 грузовых автомашины. Официальная оплата за первичную государственную регистрацию за каждую единицу грузовых автомобилей должна была составлять порядка 7-8 млн тенге", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, общая сумма ущерба государству составила около 500 млн тенге.

Другая преступная схема выявлена и ликвидирована борцами с оргпреступностью в Алматы, где незаконно регистрировался легковой автотранспорт, ввезенный в Казахстан из Южной Кореи. Уже установлено 250 автомобилей, зарегистрированных по поддельным документам, где предварительный ущерб составил свыше 340 млн тенге.

В данном случае преступная группа фальсифицировала документы на транспортные средства, внося изменения в графе год выпуска с 2018 на 2020 год, уклонялись от уплаты установленной суммы сбора за первичную государственную регистрацию.

В Астане выявлена преступная схема, где были организованы канал поставки транспортных средств под видом запчастей и постановка их на казахстанский учет путем подделки документов о замене кузова без его фактического проведения.



"Задержаны подозреваемые, которые в рамках досудебного расследования дали признательные показания. Кроме того, у них изъяты вещественные доказательства, а также поддельная документация. Проводится расследование", – сказал начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что процесс легализации иностранных автомобилей в РК подходит к завершению. Подавшие заявку до 1 июля смогут поставить авто на учет после завершения срока легализации