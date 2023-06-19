Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Павлодарские пенсионеры отдали мошенникам свыше 25 миллионов тенге

мошенничество Фото: pixabay
Начальник управления криминальной полиции регионального Департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров заявил о том, что за последние 2 недели с заявлениями о фактах мошенничеств обратились порядка 30 пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, пожилых людей обманули по схеме "родственники в беде": злоумышленники звонили на городские телефоны и убеждали бабушек и дедушек, что попавшим в ДТП родственникам срочно требуются деньги. Отмечается, что деньги передавались через курьеров.

"Задержана преступная группа, подозреваемая в мошеннических действиях. Ими оказались четверо жителей Павлодара от 19 до 21 года. На данный момент уже установлена их причастность к 6 мошенничествам, где путем обмана они завладели 25 млн тенге пенсионеров". Балгабай Капаров

Согласно информации, всего у задержанных изъята 3 млн 900 тыс. тенге. Эти деньги вернули двоим потерпевшим.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Двое подозреваемых взяты под стражу. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Полиция проверяется причастность группы к аналогичным фактам мошенничеств.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау мошенники заставили детей отдать 18 млн тенге "на помощь маме".

Читайте также

Группу казахстанцев подозревают в регистрации машин по поддельным документам

Елена Беляева
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
кошелек
Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где покупательная способность зарплат снизилась
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
природа
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления