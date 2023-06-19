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В Канаде лесные пожары привели к опасному уровню загрязнения воздуха

лес Фото: pixabay
В настоящее время леса горят на севере провинции Онтарио и в соседней провинции Квебек, из-за чего Торонто вновь покрыт дымом от лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал CTV, ссылаясь на Национальное метеорологическое бюро, уровень загрязнения воздуха в Торонто составляет 7 баллов по 10-балльной школе. Данный уровень является опасным по загрязнению.

Между тем, специалисты надеются, что 19 июня экологическая ситуация в городе может улучшиться.

Ранее сообщалось, что в американских штатах Миннесота и Висконсин объявили предупреждение об ухудшении качества воздуха, так как ожидается, что ветры принесут дым от пожаров в Канаде.


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