В Канаде лесные пожары привели к опасному уровню загрязнения воздуха

В настоящее время леса горят на севере провинции Онтарио и в соседней провинции Квебек, из-за чего Торонто вновь покрыт дымом от лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал CTV, ссылаясь на Национальное метеорологическое бюро, уровень загрязнения воздуха в Торонто составляет 7 баллов по 10-балльной школе. Данный уровень является опасным по загрязнению.

Между тем, специалисты надеются, что 19 июня экологическая ситуация в городе может улучшиться.

Ранее сообщалось, что в американских штатах Миннесота и Висконсин объявили предупреждение об ухудшении качества воздуха, так как ожидается, что ветры принесут дым от пожаров в Канаде.



