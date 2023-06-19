В Уральске наградили победителей национального конкурса "Мерейлі отбасы"

Конкурс проводится уже на протяжении 10 лет, пропагандируя семейные традиции, возрождая нравственные ценности, повышая статус семьи.

В 2023 году на конкурс было подано 12 заявок от лучших семей областного центра, где каждая семья подробно рассказала о своих музыкальных, творческих, научных и спортивных достижениях, семейных традициях.

"В Уральске очень много достойных семей, которые воспитывают своих детей, вкладывают все силы и возможности в развитие их талантов и способностей. Каждый родитель при этом является примером для своего ребенка, трудясь во благо Родины, добиваясь успехов на разных поприщах. Выражаю огромную благодарность всем участникам конкурса за то, что поделились своими секретами семейного счастья, рассказали о своих успехах в воспитании молодого поколения, показали свои семейные традиции. Желаю всем крепкого семейного счастья, чтобы все ваши цели осуществлялись, чтобы в семьях всегда царило взаимопонимание и уважение, любовь и счастье". Замакима Уральска Мирболат Нуржанов

Всем участникам конкурсы вручены дипломы, каждой семье подарили ценные призы. Главный приз – холодильник и гран-при конкурса достались семье Сулейменовых. Супруги Тимур и Айымгуль воспитывают шестерых детей.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Своим трудом родители показывают пример детям: папа открыл мебельный цех, также он изготавливает ювелирные изделия, мама – дизайнер, по своим эскизам шьет красивую национальную одежду.

"Мы обычная казахская семья, чтим и соблюдаем традиции своего народа. Дети танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах, в шахматы, занимаются спортом. Мы их во всем поддерживаем. В быту мужская работа лежит на плечах отца и сыновей, а я с дочками создаю уют и тепло домашнего очага", – поделилась простыми секретами семейного счастья мама большой и дружной семьи.

Первое место жюри конкурса присудило семье Утебаевых. Родители несут свою нелегкую военную службу в воинских частях Уральска. Их семейному стажу – 19 лет, а детей в семье пятеро. Настоящая СЕМЬ-я, старшему сыну исполнилось 16 лет, а самой младшей дочке – два года. Все свободное от службы время родители стараются проводить с детьми, устраивая выезды на природу.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Второе место заняла семья Октябровых, воспитывающая семерых детей. Им подарили специальный приз: стиральную машину и сотовый телефон. А третье место разделили семьи Спиридоновых и Джолымбетовых.

"Мы впервые приняли участие в таком семейном конкурсе. Вдвоем с мужем Игорем воспитываем троих сыновей, они у нас спортсмены. Старший сын профессионально занимается водным поло, имеет первый разряд, второй сынок тоже участник всех спортивных состязаний в школе, третий еще маленький, ему 4 года, но пример старших братьев дает ему стимул быть везде первым. Муж, помимо бизнеса, активно занимается общественной деятельностью, возглавляет объединение "Фольклорно-этнографический казачий центр "Яик" АНК ЗКО. Стараемся всегда участвовать в благотворительных мероприятиях нашего города". Анжелика Спиридонова

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Все начинается с семьи, эту истину знает каждый. Именно в семье начинается духовно-нравственное развитие личности, закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки. И такие мероприятия способствуют воспитанию подрастающего поколения, показывая верность традициям и укрепляя семейные ценности.