53 тысячи гектаров земли вернули в госсобственность в ЗКО

С начала 2023 года при поддержке Западно-Казахстанского областного филиала партии Amanat в регионе в государственную собственность возвращено 53 тысячи гектаров земли.

В 2022 году по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева началась активная работа по возврату государству неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства Республики Казахстан земель сельскохозяйственного назначения.

В целях проведения общественного контроля за системной реализацией данной работы при партии Amanat созданы республиканская и региональные комиссии "Жер аманаты". Особое внимание в работе комиссии уделяется дальнейшему рациональному распределению возвращенных в государственную собственность земельных участков.

В первую очередь возвращенными землями будут удовлетворяться нужды сельского населения, путем закрепления за ними пастбищ общего пользования для осуществления выпаса сельхоз животных личного подворья.

Возврат незаконно выданных или неиспользуемых земель и пастбищ является одним из приоритетных пунктов региональной предвыборной программы партии. Отметим, что за 2022 год в регионе совместными усилиями партийцев и областного управления сельского хозяйства в госсобственность были возвращены 167 тысяч гектаров земель. В настоящее время идет оформление земельно-кадастровой документации для передачи пастбищ жителям сельских населенных пунктов.

"Наша область является сельскохозяйственным регионом с потенциалом развития аграрного сектора. Почти 45% населения региона проживает в сельской местности. Задача партийцев – создать условия для работы и жизни тех, кто работает на земле, кто обеспечивает продовольственную безопасность региона. А для этого мы должны решить вопрос дефицита пастбищ, так как это одна из главных проблем, волнующих сельчан сегодня". Исполнительный секретарь Западно-Казахстанского областного филиала партии Amanat Азамат Сафималиев

Для предоставления открытого доступа к результатам работы по возвращению в госсобственность земельных участков разработан геосервис jerkarta.gharysh.kz., обеспечивающий прозрачность и открытость проведения всех мероприятий по возврату земель. Геосервис предоставляет возможность осуществлять мониторинг каждого возвращенного государству земельного участка, определять его геопозицию, контуры, а также получать сведения о площади участка и собственнике или землепользователе. На сайте в интерактивном режиме можно посмотреть земельные участки по каждому региону, вплоть до сельских населенных пунктов.

"Региональная комиссия "Жер аманаты" начала свою деятельность в июне 2022 года. Основная цель – решение вопросов возврата неиспользуемых земель и обеспечение их доступности для населения. За текущий период 2023 года возвратили еще 53 тысячи гектаров земель. Комиссия работает на общественных началах. Самые лучшие показатели работы по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Бокейординском и Таскалинском районах". Завполитотделом областного филиала партии Amanat Ажар Нуралы

Для оперативного решения земельных вопросов любой житель страны может сообщить обо всех фактах нарушений по телефону "горячей линии" партии Amanat – 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41.