В Карагандинской области запустили новую программу поддержки молодых медиков

Подъемные от 1,5 до 5 миллионов тенге получили начинающие сельские медики в Карагандинской области. Впервые в регионе стартовала программа по стимулированию молодых специалистов.

По данным областного акимата, подобная мера поддержки поможет решить дефицит кадров на селе.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с теми, кто готов поехать работать в районы.

"Перед вами стоит очень ответственная задача – лечить и спасать людей, повышать качество медицины на селе. Я верю в каждого из вас, ведь такую нелёгкую профессию выбирают единицы". Ермаганбет Булекпаев

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Сертификаты получили первые 12 медиков. Среди них врачи общей практики, анестезиолог-реаниматолог и акушеры. Все они выпускники медвузов Караганды и Астаны, участники программы "С дипломом – в село!". Поэтому, кроме полученных денежных сертификатов, им полагается разовое подъемное пособие в размере 100 МРП и другие социальные льготы.

Скоро молодые врачи отправятся в больницы Абайского, Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Нуринского, Осакаровского районов. Среди них выпускница карагандинского медуниверситета Сәнім Қапият.

"Я родилась и выросла в Каркаралинске. Отучилась на гранте в Медуниверситете Караганды, окончила резидентуру. Имею две специальности: хирург и анестезиолог-реаниматолог, – рассказывает Сәнім Қапият. – После окончания учебы решила вернуться в родной город, буду работать в районной больнице. Я уже проходила там практику, знакома с будущими коллегами. Они всегда готовы помочь. Такие подъемные – большой стимул для молодых специалистов".

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Дария Абилсеитова – уроженка Осакаровского района, окончила Медицинский университет Астаны.

"С детства мечтала стать врачом. Наверное, потому, что часто болела и лежала в больнице. Труд медиков постоянно был перед глазами, – говорит Дария. – И вот теперь я сама врач общей практики. Вернусь в родную Осакаровку, начну принимать пациентов. Буду набираться опыта, ведь в нашей больнице отличные специалисты".

Повысить качество медицины в селах Карагандинской области – задача номер один в ближайшие два года. В регион планируют привлечь молодых медработников из Алматы, Астаны и Актюбинской области.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Мы построим в селах 92 объекта здравоохранения. Трудоустроим 69 медработников. Планируем привлекать молодых специалистов по программе "С дипломом – в село!". Помимо обязательных подъемных, они получат дополнительную финансовую поддержку от 1,5 до 5 миллионов тенге, – отметила руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова. – Врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, педиатры получат по 5 миллионов тенге. Врачи узких специальностей – по 3 миллиона тенге. А средний медперсонал – по 1,5 миллиона тенге".

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Также в Карагандинской области появится пул высококвалифицированных медицинских-тренеров, которые будут обучать коллег и проводить для них мастер-классы. Для этого в регионе намерены поэтапно отправлять медиков на стажировку за рубеж.