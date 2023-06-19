Неуверенность в себе: откуда берется и как ее побороть

Бывает, что некоторые люди чувствуют себя недостаточно красивыми, умными и успешными. Психотерапевт Маргарита Алексеева объясняет причины и помогает разобраться, что же это: скромность, комплексы или низкая самооценка, сообщает Zakon.kz.

По словам клинического психолога, ощущение собственного несоответствия определенным стандартам глубоко сидит в нашей психике.

В его основе, как сказано в публикации "АиФ", лежит очень древний механизм работы психики, главная задача которой – защищать нас и обеспечивать выживание.

Специалист отмечает, что из страха быть отвергнутым рождается страх быть недостаточным. А из него уже на свет появляется стыд.

"Вспомните то ощущение, которое обволакивало и заставляло испытывать тошноту, когда в школе учительница ставила вас перед всем классом и высмеивала за плохую контрольную. А кого-то "троллили" не только учителя, но и собственные родители. Такие моменты, наверное, есть у всех". Маргарита Алексеева

Эксперт предлагает несколько упражнений, которые помогут побороть чувство неуверенности.

Ощущение выгоды

Для начала, как отмечает Алексеева, можно написать короткий список из того, в чем вы считаете себя недостаточным. А дальше пробуйте найти плюсы в своем положении.

Будьте объективны.

Например, скажите себе так: "Да, я, кажется, недостаточно хороший специалист. Но зато по сравнению с более опытными коллегами, которые учились 10-20 лет назад, я владею более актуальными знаниями".

Не очень-то и надо

Второе упражнение. Задайте себе вопрос "А что со мной случится, если я вдруг стану достаточным в той области, где пока испытываю неуверенность?" Подумайте над ответами: они вам нравятся?

К примеру, взять вождение автомобиля. Может, в том, что вы сидите исключительно на пассажирском месте, а за рулем – всегда ваш муж, есть больше плюсов, чем минусов?

Истинные желания

Упражнение заключается в том, чтобы отслеживать моменты самого липкого стыда и изучать их. В каких моментах у вас наиболее выражено это чувство? Возможно, где-то там и скрывается ваше самое заветное желание.

Просто проанализируйте это, и, возможно, окажется, что за этим страхом и гипертрофированным чувством стыда скрывается то, чего вы больше всего хотите, но о чем боитесь признаться даже себе.

Ранее психолог Вячеслав Щербаков в случае непрошеного совета, полученного со стороны малознакомого или неблизкого человека, порекомендовал сохранять спокойствие и придерживаться нейтральной реакции. Затем эксперт советует оценить, соответствует ли данный совет вашим личным ценностям и целям. И если да, то можно подумать о его реализации.