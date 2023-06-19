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Касым-Жомарт Токаев принял нового акима ВКО

Касым-Жомарт Токаев принял Ермека Кошербаева Фото: akorda.kz
19 июня 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе встречи президент Токаев обозначил перед новым акимом Восточно-Казахстанской области ряд актуальных задач.

В частности, важность дальнейшего повышения качества жизни и благосостояния граждан, развитие экономики региона, а также обеспечение стабильного роста в сферах промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, глава государства, отметив принятое решение о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов, заявил о необходимости системного развития населенных пунктов в приграничных территориях.

"В завершение президент дал акиму поручения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечению бесперебойной работы тепловых электростанций, подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении.

16 июня 2023 года указом главы государства Ермек Кошербаев был назначен акимом ВКО. Ранее Кошербаев являлся чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России.

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