Касым-Жомарт Токаев принял нового акима ВКО

19 июня 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе встречи президент Токаев обозначил перед новым акимом Восточно-Казахстанской области ряд актуальных задач.

В частности, важность дальнейшего повышения качества жизни и благосостояния граждан, развитие экономики региона, а также обеспечение стабильного роста в сферах промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.



Кроме того, глава государства, отметив принятое решение о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов, заявил о необходимости системного развития населенных пунктов в приграничных территориях.

"В завершение президент дал акиму поручения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечению бесперебойной работы тепловых электростанций, подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении.

16 июня 2023 года указом главы государства Ермек Кошербаев был назначен акимом ВКО. Ранее Кошербаев являлся чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России.