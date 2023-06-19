Гранты "Сәтті Жұлдыз" как еще один способ получить бесплатное образование

Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" выделит для регионов гранты на технические специальности, тем самым воплощая мечту абитуриентов в реальность, сообщает Zakon.kz.

Многие талантливые молодые люди не всегда могут себе позволить стать абитуриентами и студентами желаемых технических специальностей из-за финансовых возможностей. Не просто детям из многодетных семей, людям с ограниченными возможностями или из дальних регионов. "Сәтті Жұлдыз" объявляет о выделении 10 образовательных грантов для региональных высших технических учебных заведений Казахстана, как уникальный шанс на обретение желаемой профессии в этой области на бесплатной основе.

Претенденты на гранты:

Дети-сироты;

Дети-инвалиды;

Дети из многодетных семей;

Дети из неполных семей;

Дети из малообеспеченных семей;

Абитуриенты, обладающие высоким уровнем успеваемости, которые не прошли на грант (но набрали наибольшее количество баллов).

Условия:

Соискатели на предоставление грантов должны написать подробное эссе на тему "Почему именно я должен получить грант?", отправить его по адрес: granty@szhuldyz.kz .

. Необходимо в обязательном порядке приложить к письму следующие сопроводительные документы: школьный аттестат;

сертификат ЕНТ;

удостоверение личности;

подтверждение принадлежности к группе претендентов.

Отбор претендентов на грант среди абитуриентов и студентов осуществляется приемной комиссией АО "Сәтті Жұлдыз" 15 августа 2023 года. Таким образом, абитуриенты, которым будет присужден грант, оплатят все курсы обучения в выбранном вузе-партнере.

Конкурс проводится не впервые. Образовательный грант от национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" в прошлом году был присужден Искандеру Жубатырову из города Актобе. Победитель конкурса уже после окончания школы определился с профессией, желая стать специалистом в области IT. Он мечтал поступить в хороший вуз и получить качественное образование в сфере информационных технологий.

Счастливчик поделился своими воспоминаниями, как ему удалось получить грант.

"Моя мама увидела информацию про конкурс на получение образовательного гранта от "Сәтті Жұлдыз" и предложила мне поучаствовать. Я, конечно, согласился и написал эссе, в котором рассказал про нашу большую семью: у меня младший братишка и две сестренки, а я самый старший среди них. Также в эссе я отметил, что планирую стать программистом, хочу изучить разные языки программирования и в будущем стать экспертом в этом. В последующем хочу устроиться работать в международную крупную компанию, возможно, Google или Facebook. Но для этого мне нужно получить хорошее образование. Я выбрал Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова. Вот об этом я написал в своем письме, приложил документы, а уже буквально через неделю мне позвонили из школы и сообщили, что я выиграл!" – рассказал победитель прошлогоднего конкурса.

Фото: Сәтті Жұлдыз

На данный момент Искандер уже студент. Он окончил первый курс в этом университете по специальности "вычислительная техника и программное обеспечение". Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" покрывает полную стоимость его обучения.

"Когда я узнал, что выиграл, я очень обрадовался, а родители гордились мною. Конечно, это большая помощь для нашей семьи: более 600 тысяч тенге в год стоит мое обучение и все четыре года эти расходы будет покрывать грант. (...) Всем участникам этого конкурса я бы хотел пожелать не бояться, а принимать участие. Подобные возможности нужно ловить и не упускать!" – рассказал Искандер.

Искандер Жубатыров пожелал всем участникам, которые готовы попытать счастье в конкурсе Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" удачи и посоветовал молодым людям быть предельно искренними в своем эссе, рассказывая о себе и своих планах на будущее.