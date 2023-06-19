Как в Казахстане предлагают решить вопрос дефицита общежитий

АО "Финансовый центр" предлагает бизнесменам Казахстана вложиться в строительство студенческих общежитий и получить часть возмещения от государства.

На сегодняшний день остро стоит вопрос дефицита мест для студентов в общежитиях. Особенно для студентов, которые обучаются в крупных городах Астана и Алматы.

В настоящее время уже действует ряд проектов, в которых размещается госзаказ, и реализуются в нашей стране с 2018 года.

Фото: АО "Финансовый центр"





Данный механизм включает в себя следующие выгодные условия:

1) при строительстве на каждое койко-место выплачивается 195 МРП в год (для г. Алматы – 230 МРП в год), в течение 6 лет.

К примеру, для общежития на 100 мест выплаты при строительстве за весь период в среднем составит– 403 млн. тенге;

2) ежемесячная студенческая оплата за проживание;

3) выплаты производятся каждый месяц, включая каникулярный период;

4) есть возможность получения дополнительного заработка в виде коммерческих площадей – кофейни, столовая, тренажерный зал и так далее.

Кроме того, есть возможность реконструировать здания гостиниц и хостелов под общежитие. В этом случае государством на каждое койко-место выплачивается 47 МРП в год (для Астана и Алматы – 92 МРП в год), в течение 8 лет. Таким образом, для общежития на 100 мест выплаты при реконструкции за весь период в среднем составит – 130 млн тенге.

Фото: АО "Финансовый центр"

В дополнении ко всему объект остается в вашей собственности, а выплаты привязаны к месячному расчетному показателю, и каждый год индексируются с учётом инфляции. Для участия в программе достаточно подать заявку c необходимыми документами.