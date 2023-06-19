Какие смартфоны предпочитают казахстанцы

Директор по продажам Freedom Mobile Мария Емельянова рассказала, что в Казахстане, как и во всем мире, в лидерах среди производителей мобильных устройств по-прежнему Samsung и Apple, сообщает Zakon.kz.

Однако, по ее словам, если на мировом рынке в 2023 году темпы отгрузки смартфонов заметно снизились, то в Казахстане, напротив, потребительский спрос только растет. Причины роста весьма любопытны. Как и тренды, которые, по сути, и влияют на эти причины.



"Современное поколение единогласно во мнении: смартфон – это наше все. Умный телефон создает комфорт в общении, получении информации, развитии бизнеса, в заботе о здоровье. Развлечения, образование, безопасность – перечислять возможности этого компактного устройства можно бесконечно. На глобальном уровне смартфон создает новые индустрии и рабочие места", – рассказала Мария Емельянова.

Фото: Freedom Mobile

Доходы

По данным IDC, общемировой объем смартфонов, отгруженных со складов производителей, в 2023 году достигнет 1,19 млрд единиц. Это на 1,1% меньше, чем в 2022 году. Одна надежда, как пишут эксперты, на приток премиальных флагманов, которые обычно поступают в продажу в 3-4 кварталах. Подготовка к школе и покупка подарков к новогодним праздникам позволят увеличить объем сбыта до двузначного роста.

Между тем, по данным GFK, в Казахстане с начала года по апрель было продано смартфонов на сумму 265 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года сумма составила 163 млрд тенге, то есть на 61% меньше. Всего за минувший год было реализовано сотовых телефонов на 708.5 млрд тенге. И если положительная динамика в текущем году продолжится, мы можем стать очевидцами рекордного уровня продаж смартфонов – на сумму свыше 1 трлн тенге.

Она отметила, что такие гиганты, как Samsung и iPhone продолжают удерживать лидерские позиции на внутреннем рынке. Причем если второй игрок стабилен в своей доле присутствия на уровне 31,5%, то первый увеличил отрыв от конкурентов с 42,9% за 4 месяца 2022 года до 49% в 2023 году. В диапазоне между 6-7% находятся Redmi, OPPO и Vivo. Всего с января по апрель этого года было продано 1,4 млн мобильных устройств, что на 465 тысяч больше, чем за такой же период минувшего года.

Тренды

"Давайте разберем, с какими трендами столкнулся рынок мобильных устройств в 2023 году, и какие факторы внутри страны и за ее пределами влияли на развитие ритейла. Сейчас набирают популярность смартфоны с поддержкой пятого поколения мобильной связи". Мария Емельянова

К концу года количество смартфонов с 5G вырастет до 62%, а к 2027 году – до 83%. В Казахстане тестовые пилотные зоны запущены в Астане, Алматы и Шымкенте, где планируется покрыть новой связью 75% территории к 2027 году. Со следующего года 5G будет внедряться в областных центрах.

Рост рынка мобильных устройств ожидается и за счет дальнейшего проникновения интернета в республике и, в частности, в сельской местности, где проживают 7,5 млн человек или почти 40% населения страны.

Еще один тренд, набирающий обороты, по ее словам, связан с использованием искусственного интеллекта в устройствах. ИИ позволяет улучшить качество фото и видео, распознавать голосовые команды и управлять устройством. К примеру, китайский производитель Infinix в этом месяце готовит к выходу на рынок первый в мире смартфон с ChatGPT внутри голосового ассистента. Платформа OpenAI станет частью операционной системы телефона.

Смартфон – это инвестиции. Такого мнения придерживаются молодые люди, приобретая устройство, чтобы сначала пройти обучение, а затем работать мобилографом или видеокриейтором. Люди этих профессий получают в среднем 200 000 тенге, это средняя стоимость смартфона в Казахстане.

Доступность

Средняя цена продажи смартфона, которая быстро росла в последние несколько лет – с 330 долларов в 2019 году до 415 долларов в 2022 году, начнет снижаться, начиная уже с этого года. Ожидается, что она достигнет 376 долларов.

Ряд факторов, в том числе высокая инфляция привел в 2023 году к росту безработицы во многих странах, в том числе и в Казахстане (450 тысяч человек на начало года). Среднедушевой доход населения в месяц сегодня чуть превышает 200 тысяч тенге. Соответственно, платежеспособность граждан напрямую отражается на развитии рынка мобильных устройств.

"Мы наблюдаем увеличение продаж на вторичном рынке. Казахстанцы ищут доступные варианты, которые все еще имеют хорошие характеристики и функциональность, через сайты объявлений и интернет-аукционы. "Хочешь сдать старое на новое?": дистрибьюторы идут навстречу клиентам и предлагают обменять подержанный на новый смартфон. Для населения услуга trade-in – это доступность новой модели и бесшовный сервис – все в одной точке, а дистрибьюторы получают дисконт от вендоров, сдавая им подержанные устройства". Мария Емельянова

Он отмечает, что еще одна характерная тенденция – изменение поведения клиентов: лояльность к бренду уступает место выбору любой другой модели через промо и акции. На последние в 2022 году пришлось 70% проданных смартфонов. Менее крупные игроки предлагают более уникальные и инновационные продукты через различные маркетинговые акции по ценам гораздо ниже конкурентов.