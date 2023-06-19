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Депутат: Статистика по производству казахстанской сельхозпродукции завышена

Казахстан сельское хозяйство Фото: akorda.kz
Депутат Мажилиса Серик Егизбаев на правительственном часе 19 июня заявил о завышении статистики по производству сельскохозяйственной продукции, сообщает Zakon.kz.

Все принимаемые правительством меры теряют, по его мнению, свою эффективность из-за, "мягко говоря, не совсем достоверной статистики". Серик Егизбаев считает, что это стало уже системной проблемой всей сельскохозяйственной отрасли.

"Статистические данные не отражают реальное положение дел в отрасли. Так, например, по цифрам мы производим достаточный объем картофеля, но при этом продолжаем его импортировать. Только за март-июнь из Пакистана будет импортировано 120 тыс. тонн картофеля. Статистика по производству сельхозпродукции завышена! Такой ситуации способствует многолетнее негласное соревнование между акиматами из-за оценки эффективности их деятельности".Серик Егизбаев

Ранее он возмутился слишком частым изменением правил получения субсидий. По его словам, они меняются каждые полгода. Только за период деятельности нынешнего руководящего состава с сентября 2021 года по настоящее время приказы о предоставлении субсидий изменены более 20 раз.

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