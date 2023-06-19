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Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 июня

иностранные валюты Фото: pixabay
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 19 июня 2023 года (на 11:50), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,99 тенге, евро – 493,7 тенге, рубля – 5,4 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444,5 тенге, продажи – 448,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446,5 тенге, продажи – 450 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 493,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,49 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 449,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 493 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,36 тенге.

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