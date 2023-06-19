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Глава УЕФА критически относится к переходу Роналду и Бензема на Ближний Восток

Футбол Трансфер Игроков Фото: Instagram/cristiano, wikimedia
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин считает, что клубы из Саудовской Аравии делают ошибку, приглашая за огромные деньги возрастных футбольных звезд наподобие Криштиану Роналду и Карима Бензема, сообщает Zakon.kz.

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Руководитель европейского футбола Александр Чеферин не особо поддерживает политику переходов игроков из топ-5 лиг в чемпионат Саудовской Аравии.

Футбол Мнение Чиновника

Фото: Instagram/uefa_official

"Я особо не боюсь массового оттока игроков туда. Наоборот, считаю, что это ошибка саудовского футбола. Вместо того, чтобы приглашать звезд с мировым именем, должны вкладывать финансовые средства в академии, приглашать специалистов и развивать своих игроков. Покупка игроков, у которых закат карьеры, не развивает футбол. Эта ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших свою историю".Александр Чеферин, глава UEFA

Футбольный чиновник уверен, что ведущие игроки планеты все равно будут играть на полях Европы, чтобы заработать ценные трофеи. 

"Назовите хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию? Дело не только в деньгах, просто игроки хотят выигрывать топовые турниры УЕФА, а они только у нас". Александр Чеферин

По поводу отъезда знаменитой тройки Роналду-Месси-Бензема за пределы европейских чемпионатов, то здесь президент УЕФА считает, что некоторые знаменитые игроки уезжают куда-нибудь подзаработать в конце карьеры.  

Как уже известно, португалец Криштиану Роналу полгода выступает за "Аль-Наср", Карим Бензема недавно подписал контракт с "Аль-Иттихадом", а Лионель Месси уехал за океан в клуб "Интер Майами". 

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