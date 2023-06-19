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В Алматы зарегистрировано 636 случаев кори

В Алматы зарегистрировано 636 случаев кори Фото: pixabay
В санитарно-эпидемиологической службе рассказали, что в Алматы наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемостью корью, сообщает Zakon.kz.

В текущем году в городе с марта месяца зарегистрировано 636 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 528 случаев среди детей до 14 лет (83,0%). За прошедший год лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в Алматы не зарегистрировано.

Как отметили в ведомстве, заболеваемость детского населения регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и недостижения прививочного возраста.

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводятся профилактические и противоэпидемическими мероприятия.

"Установлены 8730 контактных лиц, привито по эпидемиологическим показаниям 277 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение, в очагах проведена санитарно-просветительная работа по профилактике кори", – говорится в сообщении. 

В ведомстве напомнили, что единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от осложнений является вакцинация.

Вакцинация против кори проводится 2-кратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.

Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Казахстане.

8 июня на склад вакцин Управления общественного здравоохранения города Алматы поступила комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита (ККП), сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан в количестве 37 200 доз для проведения плановой иммунизации детей согласно Национального календаря прививок РК, подлежащих иммунизации в текущем году.

Плановая вакцинация детского населения проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно. Остальное население может получить прививки против кори в частных прививочных кабинетах на платной основе.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе эпидемиологи южного мегаполиса при появлении симптомов заболевания рекомендуют:

  • не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;
  • находиться дома, не посещать место работы, а также общественные места (в особенности больные, находящиеся на амбулаторном лечении, должны строго соблюдать домашнюю изоляцию);
  • не отправлять больных детей в летние оздоровительные лагеря, организованные коллективы и т.д.

Корь – одна из наиболее контагиозных инфекций человека, так как после контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей.

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