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Информацию о проведении фестиваля "Айт Фест" назвали фейком

Информацию о проведении фестиваля "Айт Фест" назвали фейком Фото: pixabay
На официальной странице ВСК "Медеу" в Instagram отмечено, что информация о проведении 28 июня 2023 года фестиваля "Айт Фест" не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Также отмечено, что между организатором фестиваля "Айт Фест" и ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" (далее Дирекция) переговоры о проведении фестиваля не проводились и соответствующее соглашение не заключалось.

Кроме того, в период с 27 июня по 29 июня 2023 года на ВСК "Медеу" планируется проведение спортивного фестиваля.

Также, в связи с планируемым проведением на ВСК "Медеу" международного музыкального фестиваля "Азия дауысы", с 29 июня будут производиться монтажные работы и оформление декораций, что не позволяет планировать проведение иных мероприятий на данной площадке.

"Дирекция обращает внимание, что распространение вышеизложенной недостоверной информации вводит в заблуждение жителей города и создает неудобства в работе объектов. В случае продолжения подобных фейковых вбросов, Дирекция оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы за защитой прав и законных интересов".Пресс-служба ВСК "Медеу"

Ранее сообщалось, что 1 июня 2023 года во Дворце Республики прошел первый в истории конкурс "Жас канат – Балалар" и первое полуфинальное выступление участников конкурса молодых исполнителей "Жас канат". 

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