Брейк-дансер Амир Закиров завоевал "серебро" международного турнира

Казахстанец Амир Закиров (B-Boy Amir) занял второе место на международном рейтинговом турнире по брейкингу, который прошел в столице Испании – Мадриде, сообщает Zakon.kz.

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В финальном баттле Амир Закиров уступил только представителю США, который в итоге и завоевал золотую медаль. В тройку лидеров вошел еще танцор из Японии (HIRO10).





Фото: Instagram/drs_kz

В этих международных соревнованиях приняли участие более 200 танцоров из 50 стран мира, в числе которых были 2 казахстанца. Брейк-данс был включен в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как передает Olympic.kz, на аналогичном турнире в Мадриде, член сборной Казахстана по брейкингу Владимир Кальмиус также завоевал серебряную медаль. Пройдя отборочный раунд, наш соотечественник обошел сильнейших спортсменов из Венесуэлы, Германии, Израиля и Австрии.

К данному моменту казахстанские брейк-дансеры входят в тройку лучших в мировом рейтинге.

