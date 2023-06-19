Брейк-дансер Амир Закиров завоевал "серебро" международного турнира
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В финальном баттле Амир Закиров уступил только представителю США, который в итоге и завоевал золотую медаль. В тройку лидеров вошел еще танцор из Японии (HIRO10).
Фото: Instagram/drs_kz
В этих международных соревнованиях приняли участие более 200 танцоров из 50 стран мира, в числе которых были 2 казахстанца. Брейк-данс был включен в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Как передает Olympic.kz, на аналогичном турнире в Мадриде, член сборной Казахстана по брейкингу Владимир Кальмиус также завоевал серебряную медаль. Пройдя отборочный раунд, наш соотечественник обошел сильнейших спортсменов из Венесуэлы, Германии, Израиля и Австрии.
К данному моменту казахстанские брейк-дансеры входят в тройку лучших в мировом рейтинге.