Как казахстанские школьники меняют свои "пятерки" на электронику

Розничная сеть Sulpak совместно с образовательной информационной платформой Kundelik запустила проект, направленный на стимулирование казахстанских школьников к ответственному отношению к процессу обучения.

По информации Forbes.kz, так, у учащихся 9-11 классов появилась возможность, получая отличные оценки, обменивать их на бонусы для покупок в сети Sulpak.

Kundelik начисляет баллы в рамках программы K.Bonus за каждую отличную оценку, а Sulpak обменивает эти баллы на свои бонусы по курсу 1:1.

Программа действует для учащихся по всему Казахстану и вызвала огромный интерес у школьников и их родителей. Более 150 000 учеников уже воспользовались этой возможностью и получили заслуженные вознаграждения.

Как правило, школьников интересуют смартфоны и аксессуары, но также популярной категорией является кухонная техника и посуда. Таким образом, учащиеся реализуют свое стремление помочь родителям. Опрошенные родители школьников отмечают, что дети становятся более ответственными после участия в программе.

"Знания, полученные в школе, являются основой, от которой во многом зависит возможность расти и профессионально развиваться на протяжении всей жизни. Через несколько лет сегодняшние школьники будут непосредственно влиять на развитие всей страны. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы молодежь Казахстана получала максимально качественное образование, и данная программа является нашим небольшим вкладом в наше общее будущее", – подчеркивает директор департамента маркетинга сети Sulpak Константин Иванюк.

Ученик 11 класса из лицея №46 в Шымкенте Едиге Бахытжанұлы рассказал, как дополнительный стимул повлиял на его подход к учебе.

"Я узнал об акции Sulpak два месяца назад и решил попробовать поучаствовать. За четверть, получая высокие оценки, мне удалось накопить 7 200 бонусов и потратить 6 495 бонусов на покупку игровой компьютерной мыши стоимостью 12 990 тенге. Теперь я планирую собрать игровой компьютер, покупая каждый месяц его комплектующие по акции. По моим расчетам, на это уйдет год, в течение которого мне нужно будет учиться только на отличные оценки", – делится своими планами старшеклассник.

По словам его отца Сарсенбекұлы Батыршина, раньше в дневнике его сына чаще встречались четверки, а иногда даже тройки. Теперь же подросток учится только на отлично.

"Наша семья довольна тем, что наш ребенок может достигать высоких результатов. Это помогает не только экономить семейный бюджет, но и понимать, что знания могут стать основой для будущего заработка", – уверен отец.

Организаторы проекта планируют сделать программу долгосрочной и привлечь новых партнеров в следующем году, чтобы она стала неотъемлемой частью школьной жизни. Ученики же уже планируют, на что они будут тратить бонусы в следующем году.