Участок улицы Досмухамедова перекроют в Алматы
Фото: Zakon.kz
С 19 июня по 3 июля 2023 года в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Досмухамедова от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети", движение по улице будет перекрыто в обе стороны.
Также сказано, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Ранее сообщалось об ограничении движения автотранспорта по улице Досмухамедова от гостиницы Ramada до жилого дома № 123/1.
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