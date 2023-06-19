Участок улицы Досмухамедова перекроют в Алматы

Фото: Zakon.kz

С 19 июня по 3 июля 2023 года в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Досмухамедова от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети", движение по улице будет перекрыто в обе стороны.

Также сказано, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента. "Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". ТОО "Алматинские тепловые сети" Ранее сообщалось об ограничении движения автотранспорта по улице Досмухамедова от гостиницы Ramada до жилого дома № 123/1. Читайте также 15 дизайнеров приехали в Уральск на фестиваль "Тақсай ханшайымы" На западе Казахстана прошел этнофестиваль "Тойбастар" В Алматы пройдет уникальное спортивное событие

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