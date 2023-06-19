Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Участок улицы Досмухамедова перекроют в Алматы

Участок улицы Досмухамедова перекроют в Алматы Фото: Zakon.kz
С 19 июня по 3 июля 2023 года в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Досмухамедова от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети", движение по улице будет перекрыто в обе стороны.

Также сказано, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось об ограничении движения автотранспорта по улице Досмухамедова от гостиницы Ramada до жилого дома № 123/1.

Читайте также

15 дизайнеров приехали в Уральск на фестиваль "Тақсай ханшайымы"

На западе Казахстана прошел этнофестиваль "Тойбастар"

В Алматы пройдет уникальное спортивное событие

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
предполагаемый захватчик
Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления