В Алматы пройдет уникальное спортивное событие

23 июня 2023 года в Алматы пройдет грандиозное спортивное событие - совместный турнир ведущей казахстанской лиги NAIZA и российской лиги Ural FC.

Нурбек Карабала считает, что этот ивент станет событием года в Казахстане.

– Наш совместный турнир прогремит не только на весь Казахстан, об этих боях будут шуметь далеко за пределами нашей страны. На Almaty Arena состоится двенадцать поединков. Участниками события станут звезды казахстанского и российского ММА, а также спортсмены из Узбекистана, Англии, Южной Кореи и Словении.

Несмотря на то, что сейчас в Алматы проходит много спортивных мероприятий, считаю, что наш ивент будет уникальным событием и порадует казахстанских болельщиков.

Одним из главных событий вечера станет поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Галымжаном Жаслановым, более известным как Галым ТТ. Этот бой состоится по правилам бокса в ММА-перчатках.

– Какие еще поединки будут в мейн карде ивента?

– В со-главном событии совместного турнира встретятся средневесы Даурен Ермеков и Руслан Шамилов. В MMA активе Ермекова 16 побед и 5 поражений, у Шамилова – 11 побед и 4 поражения. Их бой носит статус уникального для смешанных единоборств, так как впервые на кону будут стоять пояса сразу двух крупных организаций. При этом Шамилов является действующим обладателем пояса лиги Naiza. А звание чемпиона лиги Ural FC будет разыграно между Ермековым и Шамиловым. Победитель поединка станет обладателем обоих поясов.

Третьим в главном карде стоит долгожданный реванш между Казбеком Сагыном и Багдатом Жубанышем и его с уверенностью можно назвать боем года. У этого поединка есть история - оба являются трехкратными чемпионами мира, Казбек по рукопашному бою, Багдат – по ММА. Ранее они встречались в финале Чемпионата мира по ММА, тогда Багдат выиграл раздельным решением судей. У обоих есть незакрытые вопросы, это видно по накалу в социальных сетях, спортсмены пытаются морально задавить друг друга. Это будет битва двух очень скоростных файтеров.

– Кто еще из казахстанских бойцов будет участвовать в этом турнире?

– На этом турнире состоится бой непобежденного экс-чемпиона NAIZA Алиби Идриса против бразильского спортсмена с чистым рекордом Алиссона Сильвы. Алиби -парень, который работал электриком, ходил с китайской сумкой на базаре, стал чемпионом. Благодаря продаже его пояса за 22 миллиона тенге, была приобретена квартира нуждающейся семье. На этом турнире он подерется с очень серьезным соперником из Бразилии. Будет темповый поединок. Все ждут от Алиби победы, но против него выйдет парень с таким же идеальным рекордом без поражений, 8-0.

Также в этом карде будет биться молодой проспект команды DAR PRO Team, Тимур Серикулы. Он встретится с россиянином Эрнестом Садыковым и попытается закрыть свое поражение. Тимур зарекомендовал себя очень хорошо в рамках тех поединков, которые он провел в лиге. Он проявил себя, как топовый профессионал, делал редкие для ММА приемы. У него хорошая борьба, хорошая стойка. Ему предстоит очень важный бой. Не смотря на его небольшой опыт, он уже является звездой NAIZA.

– Не могли бы вы поподробнее рассказать про Алиби, он собирается перейти в западную лигу?

– Да, есть такая возможность. На сегодняшний день менеджеры интересуются по продвижению Алиби в трех промоушенах: PFL, Dana White’s Contender Series и Bellator. В Bellator-е до этого не было этой весовой категории, она открылась недавно.

Алиби хотел перейти в UFC, но после подписания туда Асу Алмабаева и Азата Максума, он решил перейти в Bellator. Как вы знаете, казахские бойцы не хотят драться друг с другом.

В Америке есть менеджер, который подписал в Bellator Веронику Борисову, нашу чемпионку, сейчас он работает по подписанию Алиби.

Бой на этом турнире важен для него. Конечно, любой бой должен быть выигран, решающий он или не решающий, потому что мало кто хочет брать бойцов с проигрышем. Естественно, хорошо когда есть такая статистика: ноль в графе поражений, хорошая оппозиция, досрочные победы, яркие завершения. На все эти моменты смотрит промоушен.