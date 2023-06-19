На западе Казахстана прошел этнофестиваль "Тойбастар"

Первый в регионе этнофестиваль был посвящен свадебным обрядам и обычаям казахского народа. Настоящий аул раскинулся в комплексе "Дубрава" в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, участники фестиваля окунулись в атмосферу веселья, царящего накануне свадьбы.

На этнофестивале были показаны все свадебные обряды, такие как, "құда түсу", "сырға салу", "қыз ұзату", "үйлену той" и другие. Старинный формат проведения свадеб становится с каждым годом популярнее и демонстрирует собой реальную преемственность поколений.

"Сейчас началась пора свадеб и мы открываем первый наш этнофестиваль с демонстрации самого яркого и значимого по своей сути обычая "тойбастар", в котором выражены все свадебные традиции казахского народа. В этноауле представлены лучшие работы женщин-ремесленниц, сельских предпринимательниц. Мы хотим сохранить и приумножить наше наследие, связывая культуру, искусство, ремесленничество в единое целое". Председатель Совета деловых женщин региональной палаты предпринимателей ЗКО Ляна Турсынова

Мастерицы общественного объединения "Қазақ аналары", созданного около трех лет назад, развернули на поляне этноаула настоящее приготовление казахского приданого для невесты, показав гостям мастер-класс по работе с шерстью.

"В наше объединение входят женщины от 30 лет и старше. Самым уважаемым уже за 80 лет. Они учат молодое поколение, как готовить шерсть к работе. Сначала ее надо хорошо отбить для мягкости, затем руками распушить и только потом можно использовать в качестве природного наполнителя для корпе, а также готовить пряжу для вязания. Мы обучаем детей этому ремеслу для того, чтобы они не забывали народные традиции". Участница этнофестиваля Алтын Атауова

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На фестиваль съехались мастера и ремесленники Приуралья, где на ярмарке представили свою продукцию, начиная с шерстяных изделий, одеял, подушек, курак-корпе, деревянной посуды, предметов для дома, заканчивая различными сладостями и сырно-молочной продукцией.

"У нас семейный бизнес, в течение двух лет занимаемся молочной продукцией, изготавливаем сметану, творог, и многое другое. В этом году попробовали новое направление – изготовление сыров. Расширили ассортимент продукции, сейчас готовим 4 вида сыра, который охотно раскупают сельчане. Молоко у нас натуральное, есть свое хозяйство, часть сырья закупаем у местных жителей. В цеху у нас работают 15 человек. Планируем еще раз воспользоваться государственной поддержкой для развития бизнеса", – поделилась предпринимательница ИП "Даулет" из с.Трекино района Байтерек Юлдуз Тиляпова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Визитная карточка кондитерской "Зере" – жент в шоколаде, нежный вкус которого непередаваем, такой производится только в Уральске. Кроме него предпринимательница Гульбакыт Куанышкалиева производит еще 8 видов продукции, среди которых иримшек – национальная сладость из творога, коспа, курт и другие.

Показ модной национальной одежды наравне с уральскими дизайнерами представила на фестивале учитель труда средней школы с.Асан района Байтерек Карилгаш Курманова.

"Это моя первая коллекция национальной одежды, на которую меня вдохновила дочь Молдир. Она попросила сшить ей одежду в национальном стиле, чтобы была удобная и комфортная для повседневной жизни. Потом начали поступать заказы от ее друзей и знакомых. Сейчас я уже создала свой аккаунт в инстаграме и шью национальную одежду для мужчин и женщин на заказ. Планирую шить также одежду и для детей. Еще мы изготавливаем разные аксессуары в национальном стиле: тумары, жүзік, шолпы и шашбау, білезік, сырға, алқа. К костюму по желанию можно изготовить и модный в этом году головной убор – такия. Заметила, что сейчас молодежь с удовольствием носит национальную одежду в современном стиле, это так красиво смотрится". Карилгаш Курманова

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ярмарку товаров и изделий народных умельцев сопровождала концертная программа с участием фольклорного ансамбля "Орал сазы", хореографического коллектива "Назерке", артистов Дома культуры молодежи и областной филармонии. Дети приняли активное участие в национальных играх.

"Этнофестиваль "Тойбастар" объединил предпринимателей из 7 районов области. Наши мастера занимаются производством на селе, возрождая национальные традиции. Такие мероприятия сплачивают сельских тружеников. А в целом, для региона это даст большой экономический эффект, так как труды наших женщин-предпринимателей достойны всяческих похвал. По своему качеству, содержанию и многообразию они не уступают признанным мировым брендам, поэтому необходимо оказывать всяческую поддержку сельскому бизнесу", – подчеркнул аким района Байтерек Марат Токжанов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На главной сцене этнофестиваля были показаны фрагменты свадебных обрядов, таких как проводы невесты из родного аула, сватовство, сырға салу. На прощание аксакалы дали бата молодым – напутствие на будущую жизнь, ведь в роли молодоженов приняла участие молодая пара из района Байтерек, которые в скором времени свяжут себя узами брака.