ФРС сигнализирует о грядущем повышении ключевой ставки

Федрезерв не повысил ставку на прошлой неделе, но это не означает отказа регулятора от "ястребиной" политики, сообщает Zakon.kz.

Федеральная резервная система США объявила в среду о "паузе" в своем цикле повышения ставок. Как многие и ожидали, это стало первым подобным шагом с тех пор, как в марте прошлого года она начала повышать процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией.

Однако данное решение ФРС вовсе не означает, что центральный банк прекратил свою политику повышения стоимости заимствований, поскольку он повысил свой прогноз базовой ставки до пикового значения в 5,6% в середине 2023 года по сравнению с предыдущим прогнозом в 5,1%, наблюдавшимся в середине 2023 года, пишет Investing.com.

Таким образом еще два повышения на 25 базисных пункта остаются в силе, вероятно, в июле – августе текущего года.

Эксперты рынка не советует ФРС отказываться от "ястребиной" политики

Директор по инвестициям Independent Advisor Alliance в Шарлотте (Северная Каролина) Крис Заккарелли в комментариях MarketWatch отметил, что инфляция никуда не денется и есть риск ее укрепления, если ФРС не поднимет ставки намного больше, чем ожидает рынок в настоящее время.

По его мнению, теоретически, потребуется повысить ставки еще на 75–100 базисных пунктов, чтобы инфляция приблизилась к 2%. Эксперт отмечает, что рынки переживают сложный момент, когда существует множество разногласий по поводу того, что их ждет впереди.

"Мы находимся в тупике между тем, чего хочет добиться ФРС, и тем, что будет с экономикой. Американская экономика спотыкается, а инфляция остается выше 2%". Крис Заккарелли

При этом Федрезерв как бы не хочет нанести еще большего вреда, чем уже сделал, отмечает эксперт. Однако он также убежден, что регулятору не стоит отказываться от "ястребиной" политики.

По словам спикера, уровень безработицы низок, чтобы как-то повлиять на снижение инфляции. Акции торгуются возле исторических максимумов, а это не стимулирует к снижению расходов. Увеличение расходов лишь подгоняет инфляцию.

"Только рецессия или очередной медвежий рынок акций могут шокировать потребителей, заставляя их сокращать расходы". Крис Заккарелли

В свою очередь главный инвестиционный директор Apollon Wealth Management (Маунт-Плезант, Южная Каролина) Эрик Стернер отметил, что акции могут откатиться летом, если поступающие данные вернут ожидания к худшим прогнозам ФРС.

"Сейчас рынок переоценен, и это карточный домик, потому что им управляют акции мегатехнологических компаний. Мы по-прежнему занимаем оборонительную позицию, сосредоточившись на поддержании или рассмотрении компаний или фондов, которые менее чувствительны к движениям S&P 500. Потому что мы все еще думаем, что столкнемся с рецессией, возможно, в четвертом квартале или в начале 2024 года", - поделился опасениями Эрик Стернер.

Бигтехи утянули рынок в красный сектор

После почти двухнедельного роста американский рынок откатился вниз в минувшую пятницу.

Фото: finviz

Dow Jones потерял - 108,94 пункта или - 0,32%, хотя за неделю остался в плюсе, как и остальные основные индексы. +1,25% (+422 пункта) за торговую пятидневку.

Фото: Google Финансы

S&P 500 снизился на - 16,25 пункта или на - 0,37%. За неделю +2,58% (+110,73 пункта).

Фото: Google Финансы

Технологический NASDAQ Composite упал на - 0,68% или на - 93,25 пункта. За торговую пятидневку индекс вырос на +3,25% или на +430,43 пункта.

Фото: Google Финансы

После бурного роста бигтехи утянули рынок в красный сектор. К ним присоединились сектора потребительских услуг и финансов.

Старший финансовый аналитик Investing.com Джесси Коэн заявил, что инвесторы продолжают бороться с ФРС, ведь ранее председатель Федрезерва Джером Пауэлл предупредил – исход июльского заседания еще не предрешен. Так что в ближайшие недели им следует готовиться к резким колебаниям на рынке.

25 – 26 июля пройдет очередное заседание ФРС. Вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 74,4%.

Руководство ФРС обнародовало прогнозы, которые, к большому удивлению, предполагают по меньшей мере еще два повышения ставок на четверть процентного пункта на оставшихся в этом году четырех заседаниях.

Согласно обновленным прогнозам, большинство членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) теперь прогнозируют, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в новом целевом диапазоне 5,5–5,75%, а это на половину процентного пункта выше, чем предполагали мартовские прогнозы.

Руководители ФРС также прогнозируют, что ключевая ставка будет оставаться высокой дольше, чем они ожидали три месяца назад.

Напомним, Федеральная резервная система оставила в среду без изменений уровень базовых учетных ставок (5,00% - 5,25%), дав понять, что стоимость заимствований, возможно, все еще вырастет на половину процентного пункта к концу этого года. Это связано с более сильным, чем ожидалось, ростом экономики и замедлением снижения инфляции, пишет golosameriki.com.

В понедельник 19 июня по состоянию на 13.45 времени Астаны фьючерс на Dow Jones в минусе: -0,05%. Фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ 100 в зеленом секторе: +0,08% и +0,19% соответственно.