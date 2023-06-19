15 дизайнеров приехали в Уральск на фестиваль "Тақсай ханшайымы"

Организаторами фестиваля "Аqjaiyq Fashion Festival" выступила Ассоциация дизайнеров ЗКО при поддержке областного управления культуры, развития языков и архивного дела.

На культурное мероприятие приехали дизайнеры из других городов страны, чтобы принять участие в республиканском конкурсе "Тақсай ханшайымы".

Главная цель "Аqjaiyq Fashion Festival" – развитие модной индустрии в Западно-Казахстанской области, создание возможности для обмена опытом отечественных и зарубежных дизайнеров, поддержка местных предпринимателей, формирование в регионе центра культурной моды, современного этностиля, популяризация национального продукта с выходом на мировой рынок. В рамках фестиваля был организован круглый стол, где дизайнеры рассказали о своей работе, о проблемах формирования современного казахского бренда национальной одежды и значении этностиля в повседневной одежде, поделились своим опытом в области стратегического маркетинга, вывода на мировой рынок отечественной продукции. Также во время фестиваля открылся шоурум, где все желающие могли приобрести одежду, аксессуары в национальном стиле.

"В нашу Ассоциацию входят около 30 дизайнеров, среди которых, как известные узнаваемые имена, так и начинающие модельеры, студенты вузов. В республиканском конкурсе дизайнеров "Тақсай ханшайымы" приняли участие 15 дизайнеров и Алматы, Астаны, Кокшетау, Атырау, Шымкента, Уральска, которые представили модели в историческом образе Таксайской принцессы. В состав жюри вошли эксперты-историки, модельеры". Руководитель Ассоциации дизайнеров ЗКО Асем Срымова

Фото: Оксаны Катковой

В показе приняли участие такие известные в Казахстане модельеры как Айдана Омарова и Раушан Ануарбек из Алматы, Маржан Маршалл и Айсулу Оразбаева из Атырау, Лунара Илхам и Айгуль Бигалиева из Уральска

"Как художник-модельер я оценивала сложность костюма по ткани, фурнитуре, оригинальному кроению и шитью. Импонирует то, что дизайнеры сами обрабатывали войлок, использовали ручное шитье и старались передать в образе принцессы быт и обычаи того времени". Основатель Дома моды "Мария ханым" Мария Куспанова

Студентка 2 курса ЗКУ им. М.Утемисова Аяулым Азамат в прошлом году была на фестивале волонтером, а в этом году уже решила принять участие в фестивале в качестве начинающего дизайнера. Признается, что волновалась перед показом, ведь ей пришлось участвовать в конкурсе со знаменитыми дизайнерами, чьи имена на слуху, они узнаваемы и популярны. Например, казахстанский дизайнер эксклюзивной одежды и акционер мехового бренда OMABELLE Айдана Омарова, известный дизайнер, основатель бренда "ASU KZ" Айсулу Уразбаева, основатель магазина женской одежды "МАРЖАН МАРШАЛЛ" атырауский дизайнер Маржан Маршалл и другие.

Фото: Оксаны Катковой

"В музее хранится реконструкция костюма найденной золотой женщины известного художника и реставратора Крыма Алтынбекова, руководителя научно-реставрационной лаборатории "Остров Крым". Ему удалось полностью воссоздать образ жившей на территории ЗКО в конце VI – начале V вв. до н.э. Таксайской жрицы. На конкурсе дизайнеры показали свой взгляд на этот образ. Все 15 представленных на конкурсе костюмов оригинальны, красивы, даже сложно было выбрать лучший", – отметила член жюри конкурса Яна Лукпанова, в 2012 году она участвовала в раскопках "золотой женщины".

Фото: Оксаны Катковой

Маржан Маршалл – художник-дизайнер из Атырау – в прошлом году заняла второе место в конкурсе "Кыз Жибек", проходившем в Уральске. В этом году образ ее Таксайской принцессы, по мнению жюри и зрителей, стал самым лучшим, досконально передающим оригинальный вариант костюма.

"В своей работе старалась использовать ткани, которые носили в давние времена: бархат, шелк и другие. Образ Таксайской принцессы был создан, как можно точно, близко к оригиналу, найденному при раскопках. Все образы принцессы были удивительно хороши и неповторимы. Дизайнеры постарались внести свое видение, и это радует, ведь этим и отличается каждый мастер друг от друга". Маржан Маршалл

Фото: Оксаны Катковой

Второе место за образ принцессы жюри присудило студентке 2 курса ЗКУ им.М.Утемисова, специальности "Мода и дизайн костюмов" Айдане Кайролле, а третье место досталось костюму принцессы уральского дизайнера Назерке Нурболат.