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Законодательство РК

Новый министр по ЧС принес присягу

МЧС министр правительство Фото: Акорда
Новый министр по ЧС Сырым Шарипханов принес присягу на заседании правительства РК 19 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Сырым Шарипханов посетил первое для него в качестве министра заседание правительства. Новый министр зачитал текст присяги перед коллегами.

"Перед народом и президентом Казахстана торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана".Сырым Шарипханов

Премьер-министр Алихан Смаилов пожелал новому члену кабмина успехов в работе.

Бывший министр по ЧС Юрий Ильин лишился должности 10 июня. Он занимал эту должность с 11 сентября 2020 года по 18 января 2021 года. Затем был переназначен 11 января 2022 года и 4 апреля 2023 года. Смена кадров случилась на фоне крупных лесных пожаров в Абайской области, в результате которых погибли 14 человек.

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