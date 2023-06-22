Бесплатное образование и другие льготы: плюсы быть военным
Сарыозекский гарнизон расположен в Жетысуской области. В его воинских
частях ежегодно служат более двух тысяч солдат, приехавших отдать долг Родине
из разных уголков нашей страны. Новобранцев определяют по разным
специальностям, таким как снайпер, пулеметчик, гранатометчик, стрелок и другие.
Поражать цель, не видя противника
25-летний командир минометной батареи одной из воинских частей
гарнизона Алмас Закарянов (родом из Семея) уже седьмой год обучает состав артиллерийского
расчета. Он рассказал, как проходят занятия.
"В основном ребята к нам приходят после школы в возрасте 18 лет на годовое обучение. Изучив личный состав, мы повышаем их профессиональную и физическую подготовку, что вырабатывает, как требуется в армии, дисциплинированность и повышает знания". Алмас Закарянов, командир минометной батареи ВС РК
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
По его словам, на занятиях превыше всего меры безопасности, поэтому
сначала с солдатами проводятся теоретические и показные занятия, потом инструктажи
по мерам безопасности, и только после этого комплекса мероприятий они проходят
практику в полевых условиях.
"В штурмовой батальон минометной батареи попадают наводчики и номера расчета. Специфика этой специальности – поражать цель, не видя противника. Здесь мы учим солдат выполнять задачи по предназначению. С ними проводится курс стрельб из автоматов, минометов. Это оружие хранится в специальном отделении. Командир роты открывает комнату для хранения оружия и выдает личному составу закрепленное оружие для проведения занятий в полигоне".Алмас Закарянов, командир минометной батареи ВС РК
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
По стопам отца
Коллега Алмаса – уроженец Акмолинской области 23-летний Нурбакыт
Койшанов – признается, что еще с детства мечтал стать военным и приложил немало
усилий, чтобы достичь цели.
"С детства восхищался военной формой одежды. Мой отец Канат Карагулов был офицером, сейчас находится в запасе. Вот и брал пример с отца. Окончил военный колледж "Жас улан" имени Сагадата Нурмагамбетова в Астане, затем Военный институт Сухопутных войск в Алматы. После окончания института для дальнейшего прохождения службы я был направлен в Сарыозекский гарнизон и решил остаться здесь".Нурбакыт Койшанов, старший офицер батареи
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
Несмотря на то, что старший офицер батареи всего год служит в
Сарыозекском гарнизоне, признается, что гордится своей профессией.
"После окончания Военного института и получения базового военного образования мне не особо сложно было привыкать к распорядку дня в гарнизоне. Здесь от подъема до отбоя поминутно расписано, чем будут заниматься солдаты в течение дня. Утром – физическая зарядка, далее, до обеда – занятия, после обеда самостоятельная подготовка, а под вечер спортивно-массовые мероприятия. Для военных важно не только быть физически развитым, но и обладать высоким интеллектом. Это одно из требований тактики".Нурбакыт Койшанов, старший офицер батареи
По мнению Нурбакыта Койшанова, сопернический дух солдат перерастает в
крепкую дружбу, которая остается навсегда.
"Воинская часть всегда в боевой готовности. Это постулат. Здесь в первую очередь боевая подготовка и дисциплина. Солдаты-срочники поначалу испытывают некоторые трудности с адаптацией, но быстро привыкают. Сказывается взаимовыручка. Мы стараемся максимально показать солдатам азы военной службы, готовим к тому, чтобы знания и умения, полученные за год службы, не утратились на гражданке. И ребята это понимают, стараются помочь друг другу во всем. Я горжусь, что служу здесь. Мы – мирная страна, и у нас нет врагов, но мы всегда должны быть готовы защитить свою Отчизну".Нурбакыт Койшанов, старший офицер батареи
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
Льготы, бонусы, поощрения
Наряду с мужчинами в Сарыозекском гарнизоне служат женщины. Они
встречаются в каждом подразделении. В основном леди-военнослужащие проходят
службу на таких должностях, как медсестры, радиотелефонисты.
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
По словам военных, большинство военнослужащих срочной службы после
окончания службы желают продолжить учебу либо остаться по контракту в
гарнизоне.
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
Кроме того, военные отметили, что преимущества профессии в том, что им предоставляются уникальные льготы.
"После окончания службы военнослужащий срочной службы может поступить в вуз на бесплатную форму обучения. Если говорить о льготах воинской службы, то здесь предусмотрены различные меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей (компенсации, выплаты, надбавки, пособия, обеспечение жильем, текущие жилищные выплаты), в том числе бесплатное медицинское обеспечение и прочие. Обращаюсь к нашей молодежи… Воинская служба всегда была почетной обязанностью каждого гражданина нашей страны. Поэтому сегодня мы хотим направить вас в нужное русло, чтобы вы помнили, что будущее нашей страны – в ваших руках, и вся ответственность возложена на нашу молодежь".Алмас Закарянов, командир минометной батареи ВС РК
Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона
В завершение беседы командир Алмас Закарянов добавил, что в настоящее
время в войска поступают новое вооружение и военная техника, проводится работа
по повышению боеспособности воинских частей, мобильности войск.
"Особенно модернизируются беспилотные летательные аппараты. Появилось много новых приборов для исследований, в частности, для артиллерийских подразделений поступают обновленные дальномеры, атласы, радиосвязь". Алмас Закарянов, командир минометной батареи ВС РК