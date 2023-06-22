Бесплатное образование и другие льготы: плюсы быть военным

Быть военным не только престижно, но и выгодно. Наверное, ни одна из профессий не имеет столько привилегий: гранты в вузы, бесплатные проезды, получение жилья и другое. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с командирами Сарыозекского гарнизона и узнал, почему молодежи нужно идти в армию.

Сарыозекский гарнизон расположен в Жетысуской области. В его воинских частях ежегодно служат более двух тысяч солдат, приехавших отдать долг Родине из разных уголков нашей страны. Новобранцев определяют по разным специальностям, таким как снайпер, пулеметчик, гранатометчик, стрелок и другие.



Поражать цель, не видя противника



25-летний командир минометной батареи одной из воинских частей гарнизона Алмас Закарянов (родом из Семея) уже седьмой год обучает состав артиллерийского расчета. Он рассказал, как проходят занятия.



"В основном ребята к нам приходят после школы в возрасте 18 лет на годовое обучение. Изучив личный состав, мы повышаем их профессиональную и физическую подготовку, что вырабатывает, как требуется в армии, дисциплинированность и повышает знания". Алмас Закарянов, командир минометной батареи ВС РК

Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

По его словам, на занятиях превыше всего меры безопасности, поэтому сначала с солдатами проводятся теоретические и показные занятия, потом инструктажи по мерам безопасности, и только после этого комплекса мероприятий они проходят практику в полевых условиях.



"В штурмовой батальон минометной батареи попадают наводчики и номера расчета. Специфика этой специальности – поражать цель, не видя противника. Здесь мы учим солдат выполнять задачи по предназначению. С ними проводится курс стрельб из автоматов, минометов. Это оружие хранится в специальном отделении. Командир роты открывает комнату для хранения оружия и выдает личному составу закрепленное оружие для проведения занятий в полигоне". Алмас Закарянов, командир минометной батареи ВС РК

Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

По стопам отца

Коллега Алмаса – уроженец Акмолинской области 23-летний Нурбакыт Койшанов – признается, что еще с детства мечтал стать военным и приложил немало усилий, чтобы достичь цели.



"С детства восхищался военной формой одежды. Мой отец Канат Карагулов был офицером, сейчас находится в запасе. Вот и брал пример с отца. Окончил военный колледж "Жас улан" имени Сагадата Нурмагамбетова в Астане, затем Военный институт Сухопутных войск в Алматы. После окончания института для дальнейшего прохождения службы я был направлен в Сарыозекский гарнизон и решил остаться здесь". Нурбакыт Койшанов, старший офицер батареи

Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

Несмотря на то, что старший офицер батареи всего год служит в Сарыозекском гарнизоне, признается, что гордится своей профессией.



"После окончания Военного института и получения базового военного образования мне не особо сложно было привыкать к распорядку дня в гарнизоне. Здесь от подъема до отбоя поминутно расписано, чем будут заниматься солдаты в течение дня. Утром – физическая зарядка, далее, до обеда – занятия, после обеда самостоятельная подготовка, а под вечер спортивно-массовые мероприятия. Для военных важно не только быть физически развитым, но и обладать высоким интеллектом. Это одно из требований тактики". Нурбакыт Койшанов, старший офицер батареи

По мнению Нурбакыта Койшанова, сопернический дух солдат перерастает в крепкую дружбу, которая остается навсегда.



"Воинская часть всегда в боевой готовности. Это постулат. Здесь в первую очередь боевая подготовка и дисциплина. Солдаты-срочники поначалу испытывают некоторые трудности с адаптацией, но быстро привыкают. Сказывается взаимовыручка. Мы стараемся максимально показать солдатам азы военной службы, готовим к тому, чтобы знания и умения, полученные за год службы, не утратились на гражданке. И ребята это понимают, стараются помочь друг другу во всем. Я горжусь, что служу здесь. Мы – мирная страна, и у нас нет врагов, но мы всегда должны быть готовы защитить свою Отчизну". Нурбакыт Койшанов, старший офицер батареи

Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

Льготы, бонусы, поощрения

Наряду с мужчинами в Сарыозекском гарнизоне служат женщины. Они встречаются в каждом подразделении. В основном леди-военнослужащие проходят службу на таких должностях, как медсестры, радиотелефонисты.



Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

По словам военных, большинство военнослужащих срочной службы после окончания службы желают продолжить учебу либо остаться по контракту в гарнизоне.



Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

Кроме того, военные отметили, что преимущества профессии в том, что им предоставляются уникальные льготы.



"После окончания службы военнослужащий срочной службы может поступить в вуз на бесплатную форму обучения. Если говорить о льготах воинской службы, то здесь предусмотрены различные меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей (компенсации, выплаты, надбавки, пособия, обеспечение жильем, текущие жилищные выплаты), в том числе бесплатное медицинское обеспечение и прочие. Обращаюсь к нашей молодежи… Воинская служба всегда была почетной обязанностью каждого гражданина нашей страны. Поэтому сегодня мы хотим направить вас в нужное русло, чтобы вы помнили, что будущее нашей страны – в ваших руках, и вся ответственность возложена на нашу молодежь". Алмас Закарянов, командир минометной батареи ВС РК

Фото: пресс-служба Сарыозекского гарнизона

В завершение беседы командир Алмас Закарянов добавил, что в настоящее время в войска поступают новое вооружение и военная техника, проводится работа по повышению боеспособности воинских частей, мобильности войск.

