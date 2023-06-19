Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футболиста Родри признали лучшим игроком финала Лиги наций

Футбол Лучший игрок ЛН Фото: Instagram/rodri16fans
Полузащитник сборной Испании по футболу Родри объявлен лучшим игроком завершившегося турнира – Лиги наций УЕФА. Ранее он был признан лучшим футболистом Лиги чемпионов прошедшего сезона, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Накануне ночью в финале Лиги наций сборная Испании победила команду Хорватии. Основное и дополнительное время встречи в Роттердаме (Нидерланды) закончилось ничейным результатом – 0:0, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В серии послематчевых пенальти удачливее оказались испанцы, которые впервые стали победителями турнира. Одним из героев этого поединка и "Финала четырех" Лиги Наций стал испанский полузащитник Родри. 


26-летний хавбек полностью отыграл полуфинал с Италией и финал турнира с Хорватией. Он был признан лучшим игроком против Италии, когда испанцы праздновали успех со счетом 2:1. Вдобавок к этому, Родри реализовал пенальти в решающей встрече с Хорватией – 5:4.

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/atleticodemadrid

"Родри был важным винтиком в сборной Испании. Он показал себя в полуфинальном матче против итальянцев, а также был в прекрасной форме в финале, хладнокровно реализовав пенальти".Заявление УЕФА

Стоит отметить, что УЕФА неделю назад также признал Родри лучшим игроком сезона Лиги чемпионов, где он забил победный гол за свой клуб "Манчестер Сити" в финале турнира против итальянского "Интера" – 1:0.  

Читайте также

Проверка лидерских амбиций Казахстана в Белфасте и другие битвы группы Н

Наставник казахстанских футболистов дал прогноз перед встречей с Северной Ирландией

Циципас и Медведев начинают битву за новый трофей

Куандык Шынасилов
Манчестер сити Лига Чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
предполагаемый захватчик
Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления