Футболиста Родри признали лучшим игроком финала Лиги наций

Полузащитник сборной Испании по футболу Родри объявлен лучшим игроком завершившегося турнира – Лиги наций УЕФА. Ранее он был признан лучшим футболистом Лиги чемпионов прошедшего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Накануне ночью в финале Лиги наций сборная Испании победила команду Хорватии. Основное и дополнительное время встречи в Роттердаме (Нидерланды) закончилось ничейным результатом – 0:0, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В серии послематчевых пенальти удачливее оказались испанцы, которые впервые стали победителями турнира. Одним из героев этого поединка и "Финала четырех" Лиги Наций стал испанский полузащитник Родри.





26-летний хавбек полностью отыграл полуфинал с Италией и финал турнира с Хорватией. Он был признан лучшим игроком против Италии, когда испанцы праздновали успех со счетом 2:1. Вдобавок к этому, Родри реализовал пенальти в решающей встрече с Хорватией – 5:4.







Фото: Instagram/atleticodemadrid

"Родри был важным винтиком в сборной Испании. Он показал себя в полуфинальном матче против итальянцев, а также был в прекрасной форме в финале, хладнокровно реализовав пенальти". Заявление УЕФА

Стоит отметить, что УЕФА неделю назад также признал Родри лучшим игроком сезона Лиги чемпионов, где он забил победный гол за свой клуб "Манчестер Сити" в финале турнира против итальянского "Интера" – 1:0.